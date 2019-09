- Oxford Nanopore anuncia que ha llegado a un acuerdo no exclusivo con Caribou Biosciences para el enriquecimiento de CRISPR-Cas9 para la secuenciación de Nanopore

- La tecnología permite la secuenciación destinada para un análisis rápido y preciso de ADN en secuenciadores grandes o portátiles

OXFORD, Inglaterra, 19 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Oxford Nanopore y Caribou Biosciences, Inc. han alcanzado un acuerdo de licencia no exclusiva bajo el cual Caribou concede a Oxford Nanopore una licencia mundial no exclusiva bajo la propiedad intelectual de base CRISPR-Cas9 controlada por Caribou para la secuenciación de nanoporos.

"La técnica Cas9 va a permitir a los usuarios seleccionar y aislar las regiones del genoma que son más interesantes, incluyendo las que no están disponibles para los métodos existentes, estando preparadas para un análisis rápido que utiliza nuestra tecnología de secuenciación en tiempo real de lectura larga", destacó el doctor Gordon Sanghera, consejero delegado de Oxford Nanopore.

"Todo el proceso de preparación de la biblioteca lleva menos de dos horas, por lo que si se combina con nuestro secuenciador portátil MinION, dispone de potencial para tener un tiempo de respuesta rápido y con pruebas cercanas a las muestras en nuevas formas".

Una aproximación rápida, flexible y destinada

El enriquecimiento mediatizado CRISPR-Cas9-para secuenciación de nanoporos permite una secuenciación rápida, sencilla, flexible y destinada de regiones grandes de interés sin necesidad de amplificación – leyendo longitudes de más de 100Kb hasta la fecha. La técnica abre regiones del genoma que anteriormente solo estaban accesibles con una secuenciación de genoma complete de larga lectura, reduciendo los costes de forma importante, el rendimiento de los datos y el tiempo de entrega.

El método es adecuado para las expansiones de repetición características, SNVs y SVs, a la vez que mantiene la categoría de metilación de la molécula nativa, información proporcionada como estándar con el último software de llamada de base. Puede además utilizarse como secuenciación de numerosos objetivos de forma simultánea, lo que permite a los usuarios construir sus propios paneles o mirar en regiones más grandes.

Muchos equipos ya han conseguido el éxito con la utilización de esta aproximación, y Oxford Nanopore planea lanzar el Cas9 Sequencing Kit a finales de año. Desde ahora, los investigadores pueden tener acceso al protocolo y los tutoriales bioinformáticos.

Caracterización rápida de las regiones complejas

Timothy Gilpatrick y su equipo han demostrado la capacidad del enriquecimiento de Cas9 y de la secuenciación de nanoporos de larga lectura para los genes conductores de cáncer de caracterización compleja. Varios enriquecimientos de pliegues centenarios de identificación permitida loci destinada de variantes de grandes estructuras conocidas, SNPs y patrones de metilación diferenciales en genes con implicaciones de prognosis en cáncer de mama.

El enriquecimiento de Cas9 con la secuenciación Oxford Nanopore permite a los científicos secuenciar con un coste contenido las regiones destinadas que anteriormente no eran accesibles; incluyendo la expansión repetida, metilación, secuencia de baja complejidad y grandes regiones de variación estructural. El impacto potencial de esta investigación clínica particular y sustancial y la validación de las ediciones del genoma.

