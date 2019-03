Oxford Nanopore lança o Flongle para testes de sequenciamento de DNA/RNA menores e rápidos em qualquer ambiente

O Flongle é um adaptador para os dispositivos de sequenciamento MinION portátil e GridION X5 de desktop. Utiliza a mesma tecnologia de sequenciamento por nanoporos que outros aparelhos da Oxford Nanopore, produzindo dados em tempo real, sequenciamento direto e reads longas. As pequenas células de fluxo do Flongle podem atualmente produzir até 1.8 Gb de dados sequenciais com capacidade de acima de 3 Gb. Isto permite inúmeros tipos de experimentos de sequenciamento, incluindo o sequenciamento de genoma pequeno, sequenciamento específico de painéis/amplicons, metagenômica para a identificação de vírus, bactérias ou caracterização de microbiomas, ou identificação de espécies. Pode também ser usado para o controle de qualidade para experimentos maiores com nanoporos.

Ao preço de $90 por célula de fluxo, o Flongle permite sequenciamentos sob solicitação em uma faixa de preço acessível, sem a necessidade de esperar por lotes grandes de amostras que são geralmente necessárias para a obtenção de custos baixos por teste em aparelhos de sequenciamento tradicionais. O fluxo de trabalho é rápido e simples, com a preparação de biblioteca de apenas dez minutos e análise de dados em tempo real.

Dr. Matt Loose, da DeepSeq, Faculdade de Ciências da Vida, Universidade de Nottingham, está testando o Flongle como parte de um programa de acesso preliminar. "Estamos usando o Flongle para testes e desenvolvimento de novos protocolos como a seleção de CRISPR/Cas9 para o direcionamento de determinadas regiões do genoma humano, assim como manipulando novas amostras antes utilizá-lo completamente no PromethION. Estamos muito satisfeitos com a produtividade e o rendimento nas células de fluxo no acesso preliminar e esperamos incorporar o Flongle pronto para produção em nossos fluxos de trabalho. Será realmente interessante ver como os usuários utilizam o Flongle na área."

Miten Jain, da Universidade da Califórnia (UC), Santa Cruz, está também realizando experimentos com o Flongle: "O sequenciamento baseado no Flongle é a melhor maneira de verificar uma biblioteca de nanoporos. Na UC Santa Cruz, nós agora sequenciamos rotineiramente as bibliotecas de DNA genômicas e o RNA nativo em uma Célula de Fluxo do Flongle antes de dimensioná-las para nosso PromethION. Nós observamos que o sequenciamento baseado no Flongle é um bom prognosticador da qualidade da biblioteca e de seu desempenho no PromethION. O Flongle também permite testes experimentais em uma escala mais acessível e será parte integrante da continuação de nosso trabalho com nanoporos".

Dr. Justin O'Grady é um pesquisador translacional da University of East Anglia, Reino Unido. Está desenvolvendo métodos de pesquisas baseados em nanoporos para a caracterização metagenômica rápida de patógenos em amostras clínicas de pacientes com pneumonia ou infecções das vias urinárias. "É empolgante ver como o Flongle ajuda a identificar patógenos e a resistência antimicrobiana mais rapidamente, e como essas tecnologias podem ser usadas em configurações mais próximas para pacientes no futuro."

Os pacotes iniciais do Flongle já se encontram disponíveis nas lojas. Incluem o adaptador Flongle e os usuários podem optar por rodá-lo em seus aparelhos MinION ou GridION. Os usuários poderão comprar células de fluxo adicionais por $90 cada unidade. Os protocolos estão disponíveis e utilizam os atuais kits de preparação já compatíveis com o MinION, GridION e PromethION.

A Oxford Nanopore está agora aceitando pré-encomendas para o MinION Mk1C https://nanoporetech.com/products/minion-mk1c, que combina o sequenciamento portátil e em tempo real do MinION com uma computação poderosa e tela tátil de alta resolução. O aparelho será compatível com o Flongle possibilitando análises rápidas e baseadas no campo. Mais informações serão fornecidas em breve.

