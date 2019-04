Oxford Royale Academy recibe por tercera vez el prestigioso Queen's Award

Para trazar una ruta realmente sólida y exitosa en un mundo altamente competitivo, ORA cree que los jóvenes necesitan ahora una mayor concienciación global, experiencias culturales más variadas, redes globales más amplias y una dirección vitalmente personal. Y las escuelas de verano de ORA ofrecen exactamente esto. Los estudiantes pueden elegir entre más de 150 cursos, todos ellos diseñados para ayudarles a ganar confianza, experiencia y una ventaja competitiva. Dependiendo del curso que elijan, pueden experimentar cómo es la vida en un college de la Oxford University, visitar algunas de las localizaciones de interés en el Reino Unido, probar un grado en medicina, construir un coche en serie o explorar la IA y la blockchain, siempre trabajando con homólogos de todo el mundo.

William dijo: "Muchos jóvenes son capaces de alcanzar el éxito académico, personal y comercial, pero simplemente no conocen las oportunidades que podrían estar disponibles para ellos. Enseñando a los jóvenes una muestra de la educación superior de élite, experiencias multiculturales y materias innovadoras, podemos ayudarles a identificar sus puntos fuertes, pasiones y ambiciones. Y a menudo, aprovecharán nuevas oportunidades, que nunca habrían creído que podrían acceder o conseguir. Personalmente puedo atestiguar el valor de este enfoque mientras asumimos el enorme orgullo en el éxito de nuestros estudiantes, muchos de los cuales se han ido a estudiar a algunas de las mejores universidades del Reino Unido, como las Universidades de Oxford y Cambridge y el Imperial College, de Londres, y han realizado posteriormente tremendas contribuciones a la industria y la investigación británica".

ORA también cree firmemente que el Reino Unido debe continuar atrayendo más talento global para el beneficio de los estudiantes extranjeros y británicos, y para asegurar que el Reino Unido sigue liderando el mundo en los campos de la investigación, la tecnología, la educación y el comercio. Una reciente publicación de un informe realizado por el UK's All-Party Parliamentary Group for International Students pidió que se hiciera más por fomentar que los estudiantes internacionales estudiasen en el Reino Unido. Esto fue respaldado por un comunicado reciente del Ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, y el Ministro de Educación, Damian Hinds, destacando que la ambición del Gobierno era aumentar el número de estudiantes internacionales que elegían completar la educación superior en el Reino Unido un 30%, a 600.000 al año para 2030.

William dijo: "Respaldamos absolutamente los hallazgos del informe del All-Party Parliamentary Group y las ambiciones descritas por Liam Fox y Damian Hinds. La llegada de estudiantes internacionales beneficia indudablemente al Reino Unido en los ámbitos económico, cultural y social. Abriendo la puerta a más estudiantes internacionales, estamos ilusionados de desempeñar un papel en garantizar que el Reino Unido sigue al frente del comercio, la investigación y la educación".

La experiencia de Oxbridge, junto con la amplitud de los cursos y la enseñanza destacada, ha ayudado a ORA a lograr un enorme crecimiento en los últimos años, con diversos cursos ahora ofrecidos desde la cima de la educación británica rica en su legado de Cambridge y Oxford, a la potencia académica estadounidense de Yale. Para apoyar este crecimiento, ORA ha adquirido recientemente el destacable Yarnton Manor en Oxford, una propiedad de casa señorial del siglo 17, una vez propiedad de los antepasados de la Princesa Diana, que ahora es centro educativo y la sede de la compañía. Para una compañía que ha visto un tremendo crecimiento y alcanzado dicho reconocimiento, esto es sin duda otro signo de que ORA es solo el comienzo del siguiente capítulo, mientras siguen poniendo a prueba los enfoques tradicionales a la educación, construyendo relaciones internacionales y contribuyendo a un talento y experiencia excepcionales para el mundo del comercio internacional y la investigación.

Acerca de la Oxford Royale Academy

Oxford Royale Academy es un proveedor global líder de escuelas de verano de élite en algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo, incluida la University of Oxford, la University of Cambridge, la University of St. Andrews y Yale University en Estados Unidos. Fundada en 2004, ORA es tres veces ganadora del Queen's Award for Enterprise y ha recibido hasta ahora a más de 20.000 estudiantes de más de 160 naciones.

Impulsada por una firme creencia de que una educación de éxito es mucho más que el aprendizaje formal, la visión de ORA es ofrecer a los jóvenes una ventana a un mundo de oportunidades. Ofreciendo experiencias culturales y de aprendizaje sin precedentes, ORA ayuda a los jóvenes a identificar sus propias pasiones, talentos y ambiciones y, sobre todo, las ayuda a hacer realidad esas ambiciones.

ORA ofrece cursos diseñados para profesiones tradicionales, como el derecho y la medicina, y también cursos orientados a romper las barreras de la educación tradicional, desde fabricar y conducir coches en serie, a la IA y la blockchain. ORA también ofrece un abanico de experiencias culturales y talleres para desarrollar destrezas cruciales, como hablar en público. Ya esté destinado a ser oncólogo, director de cine o empresario, los cursos de ORA ofrecen a los jóvenes experiencias inestimables que les ayudan a tomar decisiones documentadas y tener éxito en el camino que han elegido.

