Oxitec conclui com sucesso a temporada de liberação da Spodoptera do Bem™ em fazendas de grande escala comercial em duas regiões de cultivo de milho no Brasil

Nesta última temporada piloto, as liberações da Spodoptera do Bem™ foram realizadas em lavouras comerciais de milho no estado de São Paulo, em parceria com a Lagoa Bonita Sementes, e no mais importante estado produtor de milho do Brasil, Mato Grosso, em parceria com a Fundação MT.

Tais liberações piloto operacionais aproximam a solução Spodoptera do Bem™ da comercialização no Brasil. Espécimes machos da Spodoptera do Bem™ foram liberados em milhares de acres em lavouras comerciais do cereal durante a segunda safra de milho, possibilitando que a equipe de produto valide a eficácia da tecnologia, as áreas de tratamento e dosagem por produto, solidificar as rotas de distribuição e embarque, e aumentar a produção.

A lagarta-do-cartucho é uma praga destruidora do milho que rapidamente desenvolve resistência às variedades biotecnológicas de milho projetadas para controlá-las. Novas soluções biológicas são urgentemente necessárias para uma proteção mais sustentável das culturas. Nos últimos anos, a lagarta-do-cartucho espalhou-se além das Américas, e agora impõe uma carga econômica de bilhões de dólares na África, Ásia e Oceania. Como descrito em um recente estudo de modelagem matemática, a liberação do macho da Spodoptera do Bem™ da Oxitec pode fornecer uma ferramenta altamente eficaz de supressão de pragas, além de ter o potencial de retardar o desenvolvimento da resistência ao milho biotecnológico para prolongar a eficácia dessas importantes ferramentas de proteção de cultivos a longo prazo.

Para Grey Frandsen, CEO da Oxitec, "Esta segunda temporada de pilotos em escala em fazendas é um passo importante para entregar uma ferramenta transformadora de manejo de pragas aos agricultores brasileiros, com o potencial de colocar a sustentabilidade no coração da produção de milho deste líder mundial da economia agrícola. Os agricultores estão entusiasmados com nossa tecnologia e com os benefícios que oferecemos ao sustento dos agricultores e ao meio ambiente, especialmente diante das mudanças climáticas, dos crescentes desafios para as culturas biotecnológicas e da ausência de outras ferramentas eficazes. Estamos trabalhando em ritmo acelerado para preparar este produto para uma grande expansão, e este conjunto de pilotos bem-sucedidos em escala comercial é um grande passo em direção a este objetivo ".

Natalia Ferreira, Diretora Geral da Oxitec do Brasil, diz: "Estes pilotos de grande escala em dois dos centros de produção de milho no Brasil nos permitiram validar nossa solução em cenários agrícolas reais, sob diferentes condições climáticas e com as práticas de cultivo dos agricultores". Tem sido imensamente satisfatório conduzir estes pilotos no campo juntamente com parceiros especialistas, como a Lagoa Bonita Sementes e a Fundação MT, que - como a Oxitec - estão comprometidos em proporcionar um impacto positivo aos agricultores e consumidores brasileiros usando um compromisso compartilhado de integridade e colaboração. Esperamos expandir estas parcerias na medida em que nos dimensionamos para a implementação comercial desta solução biológica tão necessária".

Ricardo Batista, agrônomo em projetos inovadores na Lagoa Bonita Sementes, explica: "Apoiamos a pesquisa em agricultura inovadora. No caso da Oxitec, a Spodoptera do Bem™ é uma nova e empolgante tecnologia biológica com potencial de proporcionar um valor transformador à agricultura brasileira".

Bruno Conti, Líder de P&D da Fundação MT, disse "Temos o prazer de relatar mais uma temporada piloto bem-sucedida da Spodoptera do Bem™ através da parceria entre a Oxitec e a Fundação Mato Grosso. Como uma organização com a missão de fornecer informações técnicas, imparciais e confiáveis para informar os produtores tomadores de decisões, estamos felizes por estar ao lado da Oxitec alcançando outro marco no caminho para proporcionar impacto em larga escala para os produtores em nossa região".

