Oxitec conclui primeiras liberações em larga escala da Spodoptera do Bem™ em campos comerciais de milho no Brasil

Esses pilotos foram conduzidos em milhares de hectares de milho comercial em duas fazendas no Estado de São Paulo, uma das principais regiões de cultivo de milho no Brasil, durante a primeira safra anual de milho de 2021/22, validando com sucesso o desempenho da Spodoptera do Bem™ em campo aberto.

Após atingir esse marco, a Oxitec firmou parceria com a Fundação MT, respeitada e inovadora instituição de longa data na agricultura brasileira, para expandir os estudos em distribuição, implantação e desempenho da sua solução Spodoptera do Bem™ em milhares de hectares no Mato Grosso, principal produtor brasileiro de soja, milho, algodão e criação de gado, além de continuar com os pilotos em São Paulo.

Construída com a Tecnologia do Bem™ da Oxitec, a solução Spodoptera do Bem™ foi desenvolvida para proteger os meios de subsistência dos agricultores, e agora seguirá com grandes projetos-piloto no Brasil. A implantação da Spodoptera do Bem™ da Oxitec reduzirá as populações da lagarta-do-cartucho de maneira segura e ecológica, funcionando em paralelo com as ferramentas existentes disponíveis para os agricultores.

Uma recente publicação revisada por pares descreve as primeiras pesquisas realizadas durante o desenvolvimento da solução, incluindo resultados de modelagem matemática mostrando que a liberação de mariposas machos da Spodoptera do Bem™ em uma plantação agrícola pode retardar significativamente a disseminação da resistência da lagarta-do-cartucho ao milho biotecnológico, prolongando assim a eficácia dessa importante ferramenta de proteção.

Grey Frandsen, CEO da Oxitec, comenta: "Estamos imensamente orgulhosos de nossa equipe no Brasil e global ao concluir essa primeira temporada histórica em milho biotecnológico comercial no Brasil. Este é um grande passo no avanço do nosso caminho para fornecer sustentabilidade e valores transformadores à indústria de milho do Brasil diante da crescente ameaça representada por essa praga devastadora. Agora estamos expandindo para fazendas comerciais maiores e demonstrando nossa capacidade de produção, distribuição e liberação da solução em longas distâncias por todo o país."

Bruno Conti, Head de P&D da Fundação MT, disse: "Estamos honrados por termos estabelecido esta parceria com a Oxitec. A Fundação MT tem o papel de entregar aos produtores as estratégias mais inovadoras e sustentáveis para suas lavouras e estamos confiantes de que, por meio dessa parceria, contribuiremos significativamente para a constante evolução do agronegócio."

Natalia Ferreira, Diretora da Oxitec no Brasil, acrescenta: "Tem sido uma grande satisfação conduzir esses pilotos em campo aberto em parceria com a Fundação MT que, assim como nós, também está comprometida em entregar sustentabilidade à agricultura brasileira e ter um grande impacto positivo nos meios de subsistência dos agricultores".

Oxitec - Assessoria de Imprensa:

+55 41 9 9977-0069

[email protected]

Mais sobre a Spodoptera do Bem™

Para mais detalhes sobre a ciência por trás da solução da Spodoptera do Bem™ da Oxitec e seu impacto na agricultura sustentável podem ser encontrados nesta publicação revisada por pares:

https://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12896-022-00735-9

Sobre a Oxitec

A Oxitec é líder no desenvolvimento de soluções biológicas baseadas nos próprios insetos para controlar pragas que transmitem doenças, destroem plantações e prejudicam a pecuária. Fundada em 2002 na Universidade de Oxford, Reino Unido, a Oxitec é liderada por uma equipe apaixonada composta por 15 nacionalidades e apoiada por parceiros de classe mundial. Saiba mais em oxitec.com/br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1766009/OXITEC.jpg

FONTE Oxitec

SOURCE Oxitec