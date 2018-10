OxThera présente des données encourageantes sur l'efficacité et l'innocuité d'Oxabact® à 52 semaines chez les patients atteints d'hyperoxalurie primaire de type 1 (PH1) et souffrant d'IRT

STOCKHOLM, October 31, 2018 /PRNewswire/ --

OxThera AB, une entreprise biopharmaceutique privée basée à Stockholm, leader dans le domaine des produits biothérapeutiques dérivés des microbiomes, a annoncé aujourd'hui une présentation par affiches montrant des données encourageantes sur l'efficacité et l'innocuité d'Oxabact®qui proviennent de l'étude à long terme OC5-OL-01, lors du congrès annuel de la Semaine du rein 2018 de la Société américaine de néphrologie (ASN), qui se déroule à San Diego.

« Nous sommes heureux de présenter les premiers résultats après un traitement continu de 52 semaines avec Oxabact® chez des patients atteints d'hyperoxalurie primaire qui suivent une dialyse d'entretien », déclare Matthew Gantz, PDG d'OxThera. « À notre connaissance, l'étude OC5-OL-01 a produit les données les plus exhaustives à ce jour sur l'efficacité et l'innocuité de toutes les interventions visant à réduire la charge en oxalate chez les patients atteints de PH1. Nous sommes très encouragés par le fait qu'Oxabact® a permis de réduire l'oxalate dans le plasma et de normaliser la fonction cardiaque, d'autant plus que les patients n'avaient pas besoin d'un traitement de dialyse plus intense. Nous sommes enthousiastes à l'idée du potentiel que présente Oxabact® pour aider les patients souffrant de cette maladie dévastatrice ».

OC5-OL-01, essai clinique ouvert à un seul bras, est une étude en cours qui a recruté des patients dans le cadre d'une phase de traitement à long terme pouvant aller jusqu'à trois ans, ou jusqu'à la greffe du foie ou du rein. Le rapport de l'ASN est une analyse intermédiaire des patients qui sont parvenus à 52 semaines de traitement avec Oxabact®.

« Chez les patients atteints d'insuffisance rénale terminale (IRT) et souffrant de PH1, l'élimination de l'oxalate par dialyse ne peut pas compenser la surproduction endogène excessive d'oxalate dans le foie, et l'oxalose systémique se traduit souvent par une morbidité et une mortalité élevées », a déclaré le Professeur Bernd Hoppe, docteur en médecine, responsable du service de néphrologie pédiatrique au sein du Département de pédiatrie de l'hôpital universitaire de Bonn, en Allemagne. « Un schéma thérapeutique de 52 semaines avec OC5 administré aux patients atteints de PH1 et dialysés s'est avéré sûr, a réduit l'oxalate dans le plasma et a démontré que le dépôt d'oxalate systémique pouvait être ralenti, ce qui serait un résultat important au bénéfice des patients en attente de transplantation ».

L'hyperoxalurie primaire est un trouble autosomique récessif rare qui entraîne des taux sensiblement élevés d'oxalate endogène dans le plasma et l'urine. Des niveaux élevés d'oxalate causent des lésions rénales, notamment la cristallisation de l'oxalate dans les tissus et dans les reins. Si elle n'est pas traitée, cette maladie peut entraîner une insuffisance rénale et un décès prématuré.

Le traitement avec Oxabact® est administré, deux fois par jour, sous forme de capsules contenant des bactéries vivantes lyophilisées hautement concentrées (oxalobacter formigenes). Oxabact® est conçu pour faire l'objet d'une libération contrôlée dans l'intestin grêle, où son mécanisme d'action consiste à améliorer la sécrétion active d'oxalate depuis le plasma vers l'intestin. Chez les patients souffrant d'hyperoxalurie primaire, le traitement par Oxabact® pourrait aider à éliminer l'excès d'oxalate et retarder ou prévenir le dépôt de cristaux d'oxalate.

Pour obtenir plus d'informations sur l'étude et les sites actifs de celle-ci, veuillez visiter http://www.clinicaltrials.gov ou contacter Bastian Dehmel, docteur en médecine, directeur médical chez OxThera, courriel : bastian.dehmel@oxthera.com. Pour des informations complémentaires sur l'hyperoxalurie primaire, veuillez visiter http://www.ohf.org ou http://www.oxaleurope.org.

OxThera détient les droits de propriété sur les préparations pharmaceutiques d'enzymes et de bactéries et leur utilisation dans le cadre du traitement de l'hyperoxalurie. Oxabact® a reçu des désignations de médicaments orphelins dans l'UE et aux États-Unis pour le traitement de la PH.

OxThera a actuellement deux produits en cours de développement : Oxabact® pour le traitement de l'hyperoxalurie primaire et Oxazyme®, un oxalate décarboxylase destiné à la prévention de l'absorption massive d'oxalate et de l'insuffisance rénale dans le cadre de l'hyperoxalurie entérique.

