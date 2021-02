oXya est certifiée en tant que "SAP Specialist Partner" par Google Cloud

PARIS, le 10 Février 2021 /PRNewswire/ -- oXya, a Hitachi Group Company, annonce avoir reçu la certification partenaire « Spécialisation SAP » par Google Cloud. Pour l'obtenir oXya a dû répondre à un ensemble d'exigences rigoureuses. Cette certification fait suite à celles déjà obtenues, notamment la certification "Managed Services Partner "(MSP) au niveau mondial et la certification "Premier Partner Google Cloud".

"Google Cloud et oXya collaborent depuis 2018, année au cours de laquelle oXya a accompagné un de ses clients vers Google Cloud. Ce client, Tory Burch, deviendra notre premier client à utiliser SAP S/4HANA sur Google Cloud", précise Snehanshu Shah, Managing Director for SAP, chez Google Cloud. "Depuis, nos relations avec oXya se sont encore développées. Aujourd'hui, de nombreux clients d'oXya, comme Rémy Cointreau, le dernier en date, font tourner leurs systèmes sur Google Cloud en bénéficiant de l'ensemble de nos produits et services. Nous apprécions l'engagement et l'investissement qu'oXya a déployés dans le partenariat avec Google Cloud, qui lui a permis d'obtenir notre certification partenaire « Spécialisation SAP ». Nous nous réjouissons de pouvoir compter à l'avenir sur un nombre de plus en plus important de clients communs avec oXya.

"Depuis sa création en 1998, oXya accompagne ses clients pour fiabiliser leurs systèmes d'information SAP, avec une offre de services techniques, de services managés et de solutions cloud", précise Gilles Berthozat, CTO EMEA, oXya. "oXya adresse des centaines d'entreprises, qui nous confirment leur pleine satisfaction avec un taux de 99%. C'est un honneur d'être également reconnus par Google Cloud pour notre expertise SAP, secteur sur lequel nous sommes identifiés comme leader depuis des années. Nous avons accompagné dans leur migration vers Google Cloud de nombreux clients, présents dans l'Industrie, la Distribution, l'Energie, les Transports et la Chimie…

"Le cloud public est venu logiquement compléter notre offre ces dernières années. C'est une solution qui s'avère très pertinente pour les clients qui recherchent de la souplesse, de la technologie avancée et de l'analyse intelligente de données, et des fonctionnalités additionnelles", ajoute Gilles. "C'est la raison pour laquelle nous poursuivons nos investissements pour développer nos compétences dans le cloud public. Cela concerne également l'extension de périmètre de la certification "Google Cloud Managed Service s Provider "(MSP) que nous avons obtenue dernièrement au niveau mondial, après l'avoir déjà obtenue en Amérique du Nord. Nous sommes fiers que Google Cloud, avec ces deux certifications, reconnaisse les compétences et le savoir-faire d'oXya pour accompagner la migration de ses clients vers le cloud public et prendre en charge la gestion de leurs systèmes. »

A propos d'oXya

oXya, a Hitachi Group Company, est un prestataire de services techniques, de services managés et de solutions cloud pour les systèmes SAP critiques. oXya assure la conception, la migration et la gestion des infrastructures pour des centaines de PME et d'entreprises multinationales. Dans un mode cloud privé, public ou hybride, les experts d'oXya prennent en charge les systèmes d'informations et orchestrent les différents cloud, pour offrir le meilleur rapport SLA/ prix. Avec un modèle de support client unique et une facturation sur un mode forfaitaire, 99% des clients oXya sont pleinement satisfaits des services oXya. Pour plus d'information, voir le site www.oxya.com.

