Oyster® fecha em 20 milhões de dólares de investimento liderado pela Emergence Capital

LONDRES e SÃO FRANCISCO, 2 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Oyster, a plataforma de RH para empresas distribuídas globalmente, anunciou hoje que concluiu um investimento de Série A de 20 milhões de dólares liderado pela Emergence Capital, menos de um ano após aumentar uma rodada deseed capital de 4,2 milhões de dólares. Impulsionada pela rápida aceleração do trabalho distribuído durante a pandemia, a Oyster cresceu rapidamente permitindo que as empresas gerenciem forças de trabalho de crescimento e distribuição geográfica em mais de 100 países.

O renomado investidor da SaaS Jason Green, que liderou o financiamento para Zoom, Salesforce, Bill.com e outros, é o principal investidor. Os investidores adicionais incluem Slack Fund e Connect Ventures. O investimento acelerará o rápido crescimento da Oyster e apoiará a sua missão de permitir que as pessoas trabalhem a partir de qualquer lugar.

Agora existem grandes oportunidades para as empresas de orientadas remotamente atraírem e reterem grandes talentos globais e para as empresas SaaS que as habilitam. A plataforma de RH da SaaS que define a categoria da Oyster oferece suporte às necessidades dinâmicas do RH no novo mundo do trabalho-de-qualquer lugar—eliminando a necessidade de lidar localmente com a folha de pagamentos e a complexidade do emprego, acelerando a contratação internacional tradicional, a integração e oferecendo benefícios robustos para os funcionários e prestadores de serviços contratados — tudo a partir de uma plataforma SaaS.

Ao fechar a lacuna geográfica entre ótimas oportunidades de trabalho e pessoas talentosas, a Oyster está lidando com muitos dos erros da sociedade moderna, incluindo distribuição desigual de riqueza e talento, falta de oportunidade para a progressão na carreira, o esgotamento e o baixo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Recentemente, a Oyster recebeu a certificação B-Corporation com um status pendente. A empresa publicou uma tese de impacto social que pode ser encontrada aqui.

"Investimos em pessoas que mudam a forma como o mundo funciona", declarou o fundador da Emergence, Jason Green. "O trabalho remoto está aqui e agora para ficar. A Oyster torna a contratação e a integração dos melhores talentos remotos do mundo fácil, rápida e eficiente. A Oyster tem a melhor equipe e produto para dominar essa categoria emergente no futuro do trabalho e estamos entusiasmados em fazer parceria com eles."

Tony Jamous, CEO da Oyster, declarou: "A mudança para o trabalho de qualquer lugar é uma boa notícia para o mundo, apesar de um 2020 sombrio. Alinhamos nossa missão com nosso crescimento, e está valendo a pena. Tivemos a sorte de poder aumentar remotamente nossa semente e nossa série A durante a pandemia."

Jason Spinell, diretor do Slack Fund declarou: "No Slack Fund, estamos focados em investir na próxima onda de empresas de software que constroem o futuro do trabalho. A Oyster está enfrentando os desafios que acompanham a contratação de uma equipe distribuída globalmente, permitindo que as empresas expandam seu conjunto potencial de talentos e contrate com base no que é mais importante para eles. A capacidade de contratar de qualquer lugar é necessária para um futuro remote-first (empresas cujos funcionários trabalham basicamente de modo remoto)."

Conner Forrest, analista sênior de pesquisa da 451 Research, parte da S&P Global Marketing Intelligence, acrescentou: "As empresas estão começando a pensar estrategicamente sobre o talento global, mas primeiro precisam de capacitação fundamental para contratar globalmente. Com o crescimento das políticas de trabalho remoto de longo prazo e permanente, e as empresas consideram eliminar espaço físico de escritório devido à COVID-19, a necessidade de ferramentas que suportem uma mudança em grande escala para um trabalho remoto é ótima."[1]

Sobre a Oyster

A Oyster é a plataforma de RH para empresas distribuídas globalmente. Ela permite que as empresas em crescimento forneçam aos valiosos membros de equipe internacionais a experiência que merecem, sem as dores de cabeça ou as despesas habituais. A Oyster permite contratar em qualquer lugar do mundo, com folha de pagamento confiável e compatível e ótimos benefícios e vantagens locais. Fundada em 2019 por Tony Jamous e Jack Mardack, a Oyster é uma empresa totalmente remota com uma equipe diversificada e distribuída globalmente. Junte-se a nós: http://oysterhr.com/careers

Sobre a Emergence Capital

A Emergence é a empresa líder de capital de risco focada em empresas de software empresarial em estágio inicial. Sua missão é ser a parceira mais importante para as empresas que estão mudando a forma como o mundo funciona. Para mais informações, acesse https://www.emcap.com.

[1] 451 Research, parte da S&P Global Market Intelligence, Oyster goes GA with global talent management platform, September, 2020.

