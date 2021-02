Oyster® finalizuje inwestycję o wartości 20 mln USD kierowaną przez Emergence Capital

Inwestycja serii A stanowiąca wsparcie dla innowacyjnej firmy, pracującej nad wyzwaniem przyszłości - „Pracuj z każdego miejsca".

LONDYN i SAN FRANCISCO, 2 lutego 2021 /PRNewswire/ -- Oyster, platforma do zarządzania zasobami ludzkimi dla rozsianych po całym świecie podmiotów, ogłosiła dzisiaj, że zakończyła inwestycję serii A o wartości 20 milionów dolarów, prowadzoną przez Emergence Capital, niecały rok po pozyskaniu 4,2 miliona dolarów ze wsparcia kapitałowego. Inspirowana gwałtownym przyspieszeniem rozwoju koncepcji pracy rozproszonej podczas pandemii, firma Oyster odnotowała dynamiczny wzrost, umożliwiając przedsiębiorstwom zarządzanie rosnącymi i rozproszonymi geograficznie zasobami ludzkimi w ponad 100 krajach.

Znany inwestor w przedsięwzięcia typu „Oprogramowanie jako usługa" (SaaS), Jason Green, który prowadził finansowanie dla Zoom, Salesforce, Bill.com i innych podmiotów, został głównym inwestorem. Do grona dodatkowych inwestorów należą Slack Fund oraz Connect Ventures. Dzięki tej inwestycji Oyster przyspieszy swój intensywny rozwój i przyczyni się do realizacji misji firmy, jaką jest umożliwienie ludziom pracy z dowolnego miejsca.

Obecnie istnieją ogromne możliwości dla przedsiębiorstw skoncentrowanych na zdalnym działaniu, pozwalające na przyciągnięcie i zatrzymanie największych światowych talentów, a także dla firm typu SaaS, które im to umożliwiają. Wyróżniająca się w swojej kategorii platforma do zarządzania zasobami ludzkimi Oyster, typu SaaS, wspiera zmieniające się potrzeby kadrowe w nowym świecie pracy z każdego miejsca - eliminując potrzebę radzenia sobie z lokalnymi płacami i złożonością zatrudnienia, przyspieszając tradycyjne międzynarodowe zatrudnianie, wdrażanie oraz zapewniając solidne świadczenia zarówno dla pracowników, jak i kontrahentów - a wszystko to w ramach jednej platformy opartej na modelu SaaS.

Zamykając geograficzną lukę pomiędzy znakomitymi ofertami pracy a utalentowanymi osobami, firma odpowiada na wiele bolączek współczesnego społeczeństwa, w tym nierówny podział dóbr i talentów, brak możliwości rozwoju kariery, wypalenie zawodowe i zaburzoną równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Oyster otrzymała ostatnio certyfikat B-Corporation ze statusem oczekującym. Spółka opublikowała dokument dotyczący wpływu społecznego, który można znaleźć tutaj.

„Inwestujemy w ludzi, którzy zmieniają sposób funkcjonowania świata - powiedział założyciel firmy Emergence, Jason Green. - Zjawisko pracy zdalnej jest już obecne i z pewnością się utrzyma. Dzięki Oyster zatrudnianie i włączanie najlepszych specjalistów na świecie jest łatwe, szybkie i efektywne. Firma może pochwalić się najlepszym zespołem i produktem, które pozwolą jej zdominować tę wyłaniającą się kategorię w przyszłości pracy, a my jesteśmy zaszczyceni, że możemy z nimi współpracować".

Tony Jamous, dyrektor generalny Oyster, powiedział: „Możliwość pracy z dowolnego miejsca to doskonała wiadomość dla świata, niezależnie od ponurego roku 2020. Dostosowaliśmy naszą misję do rozwoju i to przynosi efekty. Mieliśmy wyjątkowe szczęście, że udało nam się podczas pandemii zdalnie zebrać fundusze inwestycyjne w fazie zalążkowej i serii A".

Jason Spinell, dyrektor funduszu Slack Fund, dodał: „Fundusz Slack Fund koncentruje się na inwestycjach w kolejną generację przedsiębiorstw informatycznych kształtujących przyszłość pracy. Oyster wychodzi naprzeciw wyzwaniom, które wiążą się z zatrudnianiem szeroko rozproszonego zespołu, umożliwiając poszczególnym podmiotom poszerzenie puli potencjalnych talentów i zatrudnianie w oparciu o to, co jest dla nich najważniejsze. Możliwości zatrudniania z dowolnego miejsca są niezbędne, aby sprostać wyzwaniom zdalnej przyszłości".

Conner Forrest, starszy analityk w 451 Research, będącym częścią S&P Global Marketing Intelligence, podkreśla: „Obecnie przedsiębiorstwa zaczynają myśleć bardziej strategicznie o pozyskiwaniu międzynarodowych talentów, jednakże najpierw wymagają fundamentalnego wsparcia, aby móc zatrudniać globalnie. W miarę jak rośnie liczba długoterminowych i regularnych strategii pracy zdalnej, a firmy rozważają eliminację fizycznej przestrzeni biurowej ze względu na COVID-19, zapotrzebowanie na narzędzia, które wspierają masowe przejście na pracę zdalną jest ogromne". [1]

Kilka zdań o Oyster

Oyster to platforma do zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorstw działających na skalę międzynarodową. Pozwala ona rozwijającym się podmiotom na zapewnienie cenionym członkom międzynarodowych zespołów doświadczenia, na które zasługują, bez typowych problemów i kosztów. Oyster umożliwia zatrudnianie w dowolnym miejscu na świecie z niezawodną, zgodną z przepisami listą płac oraz wspaniałymi lokalnymi korzyściami i udogodnieniami. Firma, która została założona w 2019 roku przez Tony'ego Jamousa i Jacka Mardacka, sama jest w pełni zdalnym przedsiębiorstwem ze zróżnicowanym, rozmieszczonym na całym świecie zespołem. Kariera: http://oysterhr.com/careers.

Kilka zdań o Emergence Capital

Emergence jest czołowym funduszem inwestycyjnym kapitału podwyższonego ryzyka skupiającym się na podmiotach z sektora oprogramowania dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju. Jego misją jest osiągnięcie pozycji najważniejszego partnera dla firm, które zmieniają sposób funkcjonowania świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.emcap.com.

[1] 451 Research, część S&P Global Market Intelligence, "Oyster goes GA with global talent management platform", wrzesień 2020.

