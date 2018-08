Představení full node implementace Bitcoin SV zcela změní originální bitcoinové protokol

LONDÝN, 17. srpna 2018 /PRNewswire/ -- Společnost nChain, světový lídr v oblasti výzkumu a vývoje blockchainových technologií, oznámila představení nové full node implementace Bitcoin SV originálního bitcoinového protokolu, nyní obnovené ve formě Bitcoin Cash (BCH). Název projektu odráží jeho poslání splnit vizi zakladatele společnosti Bitcoin Satoshi Nakamoto a představuje „Satoshiho vizi" nebo SV. Vytvořený na žádost přední těžařské společnosti těžící BCH CoinGeek a dalších těžařů má Bitcoin SV za cíl poskytnout jasnou volbu implementace BCH pro těžaře, kteří dávají přednost původní vizi firmy Bitcoin před implementacemi, které usilují o nepotřebné změny původního protokolu Bitcoin.

Začátkem tohoto týdne vydala společnost CoinGeek jasné prohlášení o tom, že využívá svou výkonnost těžby BCH k podpoře směru Bitcoin protokolu, který je v souladu se Satoshiho vizí, a potvrzuje, že nepodporuje implementace nebo projekty, které zbytečně mění původní protokol Bitcoin. Zakladatel společnosti CoinGeek Calvin Ayre, vysvětluje:

„Protože by se těžaři měli pohybovat v prostoru Bitcoin, CoinGeek a další těžaři požádali společnost nChain, aby vytvořila profesionálně řízenou implementaci softwaru full node Bitcoin (k využití na BCH), který obnoví původní protokol Bitcoin. Projekt sponzoruje společnost CoinGeek a má v úmyslu těžit s Bitcoinem SV. Zveme další těžaře BCH, aby se k nám připojili využíváním Bitcoinu SV a vyjádřili svou podporu pro Satoshiho vizi."

Generální ředitel společnosti nChain Group Jimmy Nguyen uvedl:

„V reakci na výzvu těžařů společnost nChain s radostí poskytuje své technické možnosti potřebné pro podporu Bitcoinu SV. Jakmile bude protokol Bitcoin plně obnoven a udržován, mohou globální podniky a vývojáři spolehlivě vytvářet robustní aplikace, projekty a podniky – stejně jako se spoléhají na dlouhodobě stabilní internetové protokoly. Budoucnost Bitcoinu je ve velkých blocích, velkých podnicích a velkém růstu. Bitcoin SV je důležitým krokem k této velké budoucnosti díky prosazování profesionalizace Bitcoinu."

Plán implementace

Prvním cílem je počáteční vydání verze Bitcoin SV připravené k testování do prvního týdne září 2018. Kód bude založen na Bitcoinu ABC v0.17.2. Pro první vydání Bitcoinu SV tato plánovaná změna výrazně přiblíží BCH k původnímu protokolu Bitcoin:

Obnova originálnějších kódů Satoshi: OP_MUL, OP_LSHIFT, OP_RSHIFT, OP_INVERT Odstranění limitu 201 op kódů na zápis Zvýšení maximální velikosti bloku na 128 MB

Po dokončení budou kód i podpůrné informace k dispozici na novém zdroji Bitcoin SV na Github. Bitcoin SV bude k dispozici pro open source využití v rámci MIT License.

Vývojový tým

Projektový tým byl vybudován s cílem realizovat osvědčené postupy v průmyslu s cílem zajistit a udržovat plnou implementaci full node s nebývalým závazkem zajištění kvality a stability.

Hlavním vývojářem bude Daniel Connolly, který do společnosti nChain vstoupil po 20 letech v podnikových systémech a IT pozicích v agenturách OSN. Daniel anonymně přispíval k rozvoji Bitcoinu několik let, přispěl k projektu Electron Cash a je primárním přispěvatelem k projektu BitcoinJ-Cash. Steve Shadders ze společnosti nChain bude působit jako technický ředitel, který bude zajišťovat projektový dohled a sponzorství. Steve začal přispívat k Bitcoinu v roce 2011, kdy vytvořil jeden z prvních těžařských serverů s otevřeným zdrojem a byl jedním z prvních přispěvatelů BitcoinJ. Navíc tým začne se skupinou 5 vývojářů C ++ s celkově více než 95 lety zkušeností v oblasti vývoje, zástupcem Dev Ops na zkrácený úvazek, technikem QA na plný úvazek a řadou pracovníků podpory obchodu.

Projektový tým si přeje najmout další vývojáře C ++ buď s přímými zkušenostmi s Bitcoindem nebo s infrastrukturou. Vyzýváme žadatele, aby předložili své vyjádření zájmu na e-mailové adrese careers@nchain.com.

Projekt Bitcoin SV posílí své odhodlání dosáhnout vysoké kvality tím, že se zapojil do externího bezpečnostního auditu a poskytne program odměn na odstraňování chyb. Tato opatření jsou popsána v podrobném prohlášení společnosti nChain.

Výzva pro konkurenci

Více uzlových implementací a větší konkurence jsou pro Bitcoin dobré. Proto projekt Bitcoin SV vítá angažovanost od ostatních vývojářských týmů, které se rozhodly podpořit změny shody navržené v Bitcoinu SV. Tým Bitcoin SV vyzývá ke spolupráci s těmito týmy a podporuje spolupráci při testování a sdílení kódů.

Generální ředitel společnosti nChain Group Jimmy Nguyen dodává:

„Toto je vzrušující, ale i klíčové období pro rozvoj Bitcoinu BCH. Těšíme se na spolupráci na projektech se skupinami po celém světě, jako je Bitcoin SV, abychom dosáhli společného cíle: učinit původní Satoshiho vizi Bitcoinu globální realitou."

