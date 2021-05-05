P&G и EDB запускают iLab 2021 для развития инновационной экосистемы Сингапура

Церемония открытия iLab прошла в цифровом омниканальном центре i-Singapore (i-SiDOC) компании P&G. Ее почетным гостем стал г-н Хен Сви Кит (Heng Swee Keat), заместитель премьер-министра, министр-координатор экономической политики и министр финансов Сингапура. Также присутствовали г-н Рафик Мансур (Rafik Mansour), временный поверенный в делах Посольства США в Сингапуре, г-н Тед Тэн (Ted Tan), заместитель генерального директора компании Enterprise Singapore, и г-жа Синди Ко (Cindy Koh), исполнительный вице-президент Совета экономического развития Сингапура.

Уделяя особое внимание развитию и положительным переменам, компания P&G стремится использовать самые продвинутые технологии для удовлетворения меняющихся запросов и ожиданий потребителей. Взаимодействие со стартапами, которые предлагают перспективные технологии, поможет P&G усовершенствовать «путь потребителя».

«В постпандемическом будущем стремление к инновациям имеет решающее значение для восстановления и развития нашей экономики. Стратегия развития компании P&G в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке направлена на то, чтобы стать Компанией будущего и использовать Сингапур в качестве хаба инноваций для P&G и всей отрасли. Такой хаб будет задавать тон цифровой трансформации и внедрению инноваций во всех аспектах нашего бизнеса», — сказал г-н Магесваран Суранджан (Magesvaran Suranjan), президент компании Procter & Gamble (P&G) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Участвующие в iLab стартапы займутся генерацией идей для решения стоящих перед P&G проблем в таких сферах, как персонализация на основе искусственного интеллекта, игры, социальная коммерция и обеспечение гибкости и надежности цепочек поставок. Стартапы, чьи продукты выглядят многообещающе, будут работать с P&G над запуском пилотных проектов на рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке, где компания ведет свою деятельность.

Концепция iLab основана на убеждении компании P&G в том, что динамичная и устойчивая предпринимательская экосистема имеет решающее значение для способности бизнеса удовлетворять постоянно меняющиеся потребности клиентов. При поддержке Совета экономического развития P&G также будет курировать стартапы и обеспечивать обмен специалистами для налаживания связей.

«Мы очень благодарны нашим партнерам-единомышленникам за их поддержку во время этого увлекательного путешествия, особенно за тесное сотрудничество с Советом экономического развития и Enterprise Singapore. Наша компания стремится к постоянным переменам во всех аспектах нашей деятельности и поддерживает в этом наших партнеров, сотрудников и других заинтересованных лиц», — отметил г-н Картик Натараджан (Karthik Natarajan), региональный финансовый директор компании Procter & Gamble (P&G) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Фестиваль iLab объединит проекты в трех направлениях: будущее рекламы, будущее розничной торговли и будущее цепочки поставок. Эти три сферы отражают меняющиеся потребности потребителей и розничной торговли, трансформацию медиа-экосистем и масштабные перемены в функционировании цепочек поставок.

27 компаний из сотни стартапов, отобранных для решения реальных бизнес-задач компании P&G, примут участие в трехдневном виртуальном фестивале с 4 по 6 мая 2021 года.

Информация о компании Procter & Gamble

Компания P&G — международная компания с одним из самых обширных портфелей ведущих брендов самого высокого качества, в числе которых Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® и Whisper®. P&G ведет свою деятельность приблизительно в 70 странах мира.

Ознакомиться с последними новостями и подробной информацией о компании P&G и ее брендах можно на сайте http://www.pg.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1502749/P_G_GOH_and_VVIPs_launching_iLab_2021_20210504.jpg

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SOURCE Procter & Gamble