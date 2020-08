P&G lança promoção Me Abastece P&G com prêmio de R$ 500 mil e prêmios diários de R$ 2 mil

Para participar, o consumidor deverá realizar uma compra de, no mínimo, R$ 10 em produtos P&G participantes e cadastrar o comprovante fiscal de compra no site da promoção . A cada R$ 10, ele ganhará um número da sorte com o qual concorrerá ao sorteio semanal, correspondente à data de cada cadastro, e depois ao sorteio final. É permitido cadastrar mais de um cupom fiscal, mas há um limite de 50 números da sorte por CPF cadastrado.

A promoção "Me Abastece P&G" chega para substituir a bem-sucedida "Experimente Grátis" que, por três anos, permitiu aos consumidores experimentarem os produtos da P&G sem custo, em uma mecânica de cashback. A mudança veio da necessidade da companhia de inovar e trazer algo novo para os consumidores, além de ajudar tanto eles quanto os lojistas parceiros neste momento de grandes desafios. E para entender o melhor formato, a P&G foi ouvi-los.

"A P&G tem o consumidor no centro de tudo. É para ele que existimos e inovamos, e no momento de pensar em uma nova promoção, não poderia ser diferente. Conversamos ao todo com 13 mil consumidores, em duas etapas, para ter a certeza de que estamos entregando aquilo que eles esperam nesse momento. E foi assim que chegamos ao formato da Me Abastece P&G", afirma Caio Godoi, Diretor de Marketing em Inovação da P&G Brasil.

O objetivo da P&G com essa campanha é impulsionar o consumo e seguir abastecendo a população com produtos que são essenciais para a higiene, saúde e autoestima. A expectativa é de que haja um crescimento no giro nas lojas brasileiras. Para facilitar aos consumidores, todos os produtos das marcas da P&G são válidos para a promoção*.

Mais informações e regulamento completo podem ser encontradas no site da promoção.

#PROMOMEABASTECEPG, #PROMOÇÃOMEABASTECEPG

*Exceto a marca Vick, que só participa com o produto BabyRub.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1229755/3681_PREVIEW_KV_PROMO_120x67_5_SKU_jpg.jpg

FONTE P&G

SOURCE P&G