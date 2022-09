p-Chip Corporation apresenta o primeiro rastreador de código p-Chip para revolucionar a segurança do código QR

CHICAGO, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A p-Chip Corporation, uma empresa que está revolucionando o rastreamento de produtos e materiais físicos com sua tecnologia de ponta de microtransponder, apresentou hoje seu mais novo avanço, a placa de rastreamento seguro do p-Chip Code™. O rastreador p-Chip Code combina um microtransponder p-Chip® com base em silício com um código padrão de matriz 2D para criar códigos QR, códigos de barras e outros códigos de matriz hiperseguros.

Tecnologia segura de código QR para rastreamento e segurança (PRNewsfoto/p-Chip Corporation)

"A pandemia levou o uso generalizado de código QR para o centro do consumidor tradicional", disse Joe Wagner, CEO da p-Chip Corporation. "Mas para muitas empresas, incluindo marcas de alimentos, empresas farmacêuticas, fabricantes de automóveis e outros, os códigos QR representam uma série de riscos potenciais de segurança, uma vez que são incrivelmente fáceis de criar e replicar. A nova tecnologia p-Chip Code oferece uma camada adicional de segurança para códigos QR ou outros códigos de matriz, proporcionando um avanço na rastreabilidade confiável a um preço acessível."

O rastreador do p-Chip Code funciona como uma pequena âncora digital para itens físicos. O quase invisível microtransponder do p-Chip é integrado diretamente em uma etiqueta de código de matriz 2D, que é então colocada em praticamente qualquer coisa, incluindo produtos alimentícios e agrícolas, frascos de medicamentos, peças automotivas e muito mais.

Qualquer código de matriz 2D padrão, como um código QR, pode ser validado por meio de seu microtransponder p-Chip embutido, e as empresas podem gerenciar dados de rastreamento com aplicativos da web, nuvem ou blockchain. Isso oferece segurança adicional, bem como uma oportunidade de associar dados internos adicionais ao produto físico.

As empresas podem rastrear digitalmente ingredientes, componentes e materiais para melhorar a segurança do produto, a conformidade com a segurança e o controle de qualidade. Além disso, em alguns casos, os consumidores podem escanear um código QR para determinar se fazem parte de um recall de produto, e as empresas podem então validar essas reivindicações por meio do microtransponder mais seguro do p-Chip Code .

A etiqueta de rastreamento do p-Chip Code permite a serialização de materiais físicos; segurança à prova de falsificação a um preço escalável; visibilidade em dados seguros e granulares em toda a cadeia de suprimentos; e minimização dos riscos e vulnerabilidades associados apenas aos códigos QR.

Sobre a p-Chip Corporation

Desde 2017, a p-Chip Corporation revolucionou o rastreamento de produtos e materiais físicos com sua inovadora tecnologia de microtransponder. Seu rastreador p-Chip, uma tecnologia altamente durável tão pequena quanto um grão de sal, funciona como uma âncora digital para itens físicos, oferecendo visibilidade inovadora e capacidade de indexação inovadoras a um preço escalável. De produtos farmacêuticos a eletrônicos, de componentes automotivos a ingredientes agrícolas, empresas em todo o mundo contam com tecnologia patenteada de rastreamento de p-Chip para viabilizar a inteligência de negócios, aprofundar a fidelidade da marca e aumentar o faturamento. Para saber mais, acesse www.p-chip.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1900199/p_Chip_Corporation_Launches_Secure_QR_Code_Technology_for_Tracing_and_Security.jpg

FONTE p-Chip Corporation

SOURCE p-Chip Corporation