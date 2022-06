P101 sgr - Rapport BeBeez sur le marché du capital-risque et les startups italiennes

Innovation italienne : 5 milliards € en 5 ans, dont 3 en 2021

MILAN, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- Les startups et les entreprises à grande échelle ayant un ADN italien (fondateurs italiens basés en Italie ou à l'étranger) ont levé plus de 5 milliards d'euros au cours des 5 dernières années : sur ce total, 2,9 milliards ont été levés par des entreprises italiennes basées en Italie et 2,2 milliards par des entreprises italiennes basées à l'étranger.

En 2021, le montant total levé par les startups et entreprises à grande échelle italiennes s'élevait à 2,9 milliards d'euros, répartis sur 534 transactions. En 2020, au contraire, la collecte totale avait été de 780 millions d'euros pour 306 opérations. L'année précédente, 605 millions d'euros pour 244 opérations.

Cette accélération ne s'arrête pas : les premiers mois de 2022 ont commencé par une collecte record : Scalapay, une entreprise à grande échelle basée en Italie, a clôturé un cycle de 497 millions de dollars.

En 2021, l'internationalisation du capital-risque s'est intensifiée : les entreprises basées ou fondées en Italie se sont développées et ont attiré des investisseurs internationaux. Dans le même temps, les fonds de capital-risque italiens se développent et investissent dans des entreprises situées hors d'Italie. Les fonds de capital-risque ne sont pas les seuls à investir à l'étranger, les entreprises aussi : elles recherchent l'innovation ouverte, sans limites géographiques, là où elle apparaît.

En Italie, en 2021, un nombre et une variété croissants d'investisseurs sont entrés sur le marché du capital-risque : outre les fonds spécialisés, on trouve également des holdings d'investissement, des entreprises, des business angels, des plateformes d'equity crowdfunding, des incubateurs et des accélérateurs. Voici une liste complète des opérations et des opérateurs.

Une grande partie de la collecte de l'année dernière est allée à 20 entreprises qui ont recueilli un montant global de 2,05 milliards d'euros. Bon nombre de ces entreprises à grande échelle ont été fondées par des Italiens en dehors de l'Italie, notamment aux États-Unis ou au Royaume-Uni, afin de pouvoir développer plus facilement un modèle commercial mondial ( détails ici ). L'entreprise la mieux classée, Sysdig ( https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-norwest-venture-schroders-blackstone-gp-stakes-nautic-partners-anchorage-digital-kkr-guggenheim-investments-accel-bain-capital-ventures-dfj-growth-glynn-capital-goldman-sach/ ) en est un bon exemple : la société basée à San Francisco, fondée par l'Italien Loris Degioanni, a conclu un cycle de 188 millions de dollars en avril, suivi d'un autre de 350 millions de dollars. ScalaPay , fondée par Simone Mancini et Johnny Mitrevski, a également clôturé deux transactions en 2021, recueillant 48 millions de dollars en janvier et 155 millions de dollars en septembre : https://bebeez.it/venture-capital/la-fintech-milanese-scalapay-incassa-altri-155-mln-dai-venture/ .

La troisième place de ce podium revient à TrueLayer , une entreprise basée au Royaume-Uni et fondée par les Italiens Francesco Simoneschi et Luca Martinetti, qui a également clôturé deux tours l'année dernière : 70 millions de dollars et 130 millions de dollars respectivement.

« En Italie, mais aussi au niveau plus large de la "matrice italienne", le marché de l'innovation commence à avoir une ampleur et des résultats inimaginables il y a dix ans, lorsque nous, en tant que P101, étions parmi les premiers fonds de capital-risque en Italie. Ce qui me semble frappant, c'est la dimension de plus en plus transfrontalière que prend le système d'innovation italien. Je pense que la taille auparavant limitée des fonds disponibles a été l'un des éléments clés de cette situation, car les entrepreneurs italiens ont pu créer et développer des entreprises qui, grâce à des données économiques précises et à des modèles commerciaux sains, sont désormais appréciées par les investisseurs internationaux. En outre, ce système permet d'avoir des investisseurs attentifs qui peuvent accompagner et guider la croissance des entreprises, tout en les soutenant économiquement », a déclaré Andrea Di Camillo, fondateur et associé gérant de P101 sgr.

Enfin, si l'on considère les années 2016-2021, 40 entreprises de taille moyenne ont réalisé la collecte la plus élevée : 3,7 du montant total de 5,1 milliards d'euros qui ont été levés par l'ensemble des startups et entreprises de taille moyenne cartographiées. Sur ces 40, 16 ont été fondés par des Italiens à l'étranger et ont collecté 2,4 millions d'euros. En 2021, 35 investissements ont été réalisés par des sociétés de capital-risque italiennes dans des startups et des entreprises à grande échelle étrangères et 15 investissements secondaires dans des entreprises étrangères ( détails ici ).

