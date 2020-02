PA Consulting anuncia unos ingresos por tarifa récord de 500 millones de libras para 2019

Una alianza de éxito con The Carlyle Group, la firma de inversión global, que tuvo un 51 por ciento de participación en PA durante 2015, ha permitido a PA mejorar sus capacidades de innovación de extremo a extremo adquiriendo una serie de consultoras especializadas. En 2017-19, PA compró la compañía de perspectiva del consumidor Sparkler, la firma de experiencia y diseño digital We Are Friday, la consultora de aviación Nyras, y, en EE. UU., la empresa de estrategia de innovación y diseño de producto Essential Design y la firma de estrategia de crecimiento especializada 4iNNO.