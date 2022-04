PA Consulting har oppfinnsomhet nok til et rekordår

Inntjening på 691,5 millioner pund, med en vekst på 24 prosent

Rekruttert 50 nye partnere til firmaet, et rekordantall

Ønsket velkommen omtrent 1400 mennesker

Lansert og forpliktet 10 millioner pund til PA Foundation for å støtte vanskeligstilte grupper i PAs lokalsamfunn verden over

Oppnådd enestående vitnesbyrd fra kundene. 98 prosent av kundene sa at de ville anbefale PA.

PA er det eneste selskapet med kompetanse til å akselerere nye vekstideer fra konsept, gjennom design, utvikling og til kommersiell suksess. Og til å gjenopplive organisasjoner, og bygge ledelse, kultur, systemer og prosesser for å gjøre innovasjon til en realitet.

I 2021 fortsatte PA å levere spennende arbeid i sektorene forbruker og produksjon, forsvar og sikkerhet, energi, strøm- og forsyningstjenester, finansielle tjenester, offentlige tjenester, helse- og livsvitenskap og transport. I løpet av året fortsatte PA å ansette talenter i verdensklasse, og doblet innsatsen i å skape en kultur der folk utmerker seg.

Fullføringen av strategisk investering i Jacobs i mars 2021 markerte begynnelsen på et vellykket nytt kapittel for PA. Jacobs' komplementære egenskaper har ytterligere styrket PAs evne til å levere innovative løsninger for kundene sine.

Høydepunkter i 2021

Innovasjon for kundene

PA fortsatte å fylle livet med oppfinnsomhet for å skape en positiv fremtid for menneskeheten, ved å levere fremragende arbeid til kundene i en verden som stadig forandrer seg. Bedriften har et unikt utvalg av eksperter: strateger, innovatører, designere, konsulenter, digitale eksperter, forskere, ingeniører og teknologieksperter. Alle ekspertene kan levere ende-til-ende-innovasjon, sammen med kundene.

I 2021 utviklet PA det britiske EV chargepoint-konseptet for å fremskynde overgangen til elbiler, i en global innsats mot klimaendringer.

PA samarbeidet med Unilever for å utvikle arbeidsstyringsstrategien og beskytte medarbeiderne etter hvert som pandemien akselererte. I fellesskap designet PA og Unilever et verdensledende digitalt verktøy som ga informasjon i sanntid fra et globalt og regionalt nivå og ned til individuelle forretningssteder.

PA samarbeidet med Wildtype for å føre bærekraftig laks til markedet for å bevare miljøet, samtidig som man oppfyller forbrukeretterspørselen og aktiverer ren energiinnovasjon for vindturbinprodusenten Vestas.

PA samarbeidet med amerikanske Bear Pac Medical for å utvikle et apparat for å forbedre livsvarig pasientkomfort i helsesektoren, og skapte et banebrytende virtuell virkelighetsbasert «Museum of the Future» med Storbritannias Defense Science and Technology Laboratory (Dstl), for å utforske fremtidige driftsmiljøer.

Investering i mennesker

PAs folk tilbyr virkelig ferdigheter og erfaring for å takle de største utfordringene for kundene. I 2021 tok PA imot 1392 mennesker, deriblant 50 nye partnere. PA ansatte en rekke nye seniorledere i 2021, herunder John Cala, for å lede virksomheten i Amerika, John Edson, som sjef for design og teknikk i USA, og Aris Karcanias som global sjef for energi og forsyningstjenester. Så langt i 2022 har PA ønsket Tracey Landsman velkommen som markedssjef, Rina Ladva som leder for allianser, plattformer og produkter, Charlene Li som forskningssjef, vil Lambe som finanssjef og Kelly Olsen som informasjonssjef. Disse ansettelsene vil fremskynde PAs raske vekst ytterligere.

Å sikre at ansatte i PA har personlig og profesjonell utvikling, velvære og selvrealisering er sentralt i PA ansattestrategi. I 2021 utvidet PA mentorordning og virtuelle læringsmuligheter i PA-akademiet. Selskapet rullet ut Race Allyship-opplæring i hele selskapet, lanserte lederprogram for kvinner og fortsatte å utvikle de ansattes nettverk, inkludert mental helse og velvære, forsvar, stolthet, RISE (etnisk inkludering og sosial egenkapital) og kvinnenettverk.

2021 førte også med seg at PAs ansatte fortsatte å gi tilbake til lokalsamfunnene, og brukte ferdighetene og erfaringen på frivillig basis for samfunnets beste. PAs lærlinger ble invitert til å takle reelle teknologiutfordringer – fra å skape mer kostnadseffektive diagnoseenheter til å designe et globalt verdisporingssystem – ved globalt innovasjonssenter og teknologisenter i Cambridge i Storbritannia. Og PA hjalp vanskeligstilte studenter med å utvikle lederegenskaper gjennom «Springboard»-arbeidserfaringsprogrammene i USA og Storbritannia. Ansatte som deltar i Women in Tech trente kvinner i digitale ferdigheter, og den niende Raspberry Pi-konkurransen oppmuntret til utdanning ved å motivere skolebarn i Storbritannia og Nederland til å bruke en Raspberry Pi-mikrodatamaskin til innovasjon under pandemien.

I slutten av 2021 grunnla PA også PA Foundation. PA vil samarbeide med PA Foundation for å utvikle og inspirere mennesker, spesielt de som møter vanskeligheter, til å bli morgendagens innovatører og ledere, og bruke sin oppfinnsomhet til å løse verdens største utfordringer. PA har i løpet av de neste fem årene forpliktet 10 millioner pund til PA Foundation og 10 000 timer med kompetansebasert arbeid i løpet av det første året, for å forsterke effekten av samfunnsbidrag og frivillig arbeid.

Ken Toombs, administrerende direktør for PA, sier: «Det har vært nok et bemerkelsesverdig år for PA. Jeg har vært vitne til, med stor stolthet, at våre ansatte bruker sin oppfinnsomhet til å håndtere transformasjonsspørsmål og levere endeløs innovasjon for kunder i ekstraordinære omstendigheter. Et slikt momentum reflekteres i våre sterke forretningsresultater. Vi genererte en inntekt på 691,5 millioner pund i 2021 og økte virksomheten med 24 %.

«Det som skiller oss fra andre, er vår innsats for å fornye hvordan kundene opplever oss og vår verdiskaping, noe som bringer oppfinnsomhet til hverdagen. Vi er stolte av vår evne til å ta noe fra konseptstadiet, gjennom design, utvikling og til kommersiell suksess for å hjelpe kundene våre med å innovere og gjenopplive organisasjonen. Vi takker dem for deres tillit og samarbeid.

«Et sterkt 2021 betyr at vi er i god posisjon for vekst – for våre kunder og ansatte. Formålet og strategien er tydelig. I 2022 skal vi fokusere på vekst ved å investere i å bygge opp vår dype sektorkompetanse og kombinere våre ende-til-ende-muligheter for å skape enda smartere svar på kundenes største utfordringer. Og vi vil sørge for at vi fortsetter å rekruttere fantastiske talenter og videre investere i å skape muligheter for våre ansatte, så de kan lære, utvikle og bygge spennende og givende karrierer.»

