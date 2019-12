PABLO AIR devient la première entreprise coréenne à réussir à livrer un colis sur 57,5 km en 1 heure et 56 minutes de vol avec un drone.

Le drone est considéré comme un concept emblématique de la 4e révolution industrielle et la compétition pour introduire les drones dans les affaires et obtenir un avantage concurrentiel sur le marché commercial devient féroce aux États-Unis, en Chine, en Europe et ailleurs dans le monde. Auparavant, les drones de petite taille et à bas prix étaient essentiellement utilisés pour obtenir des images et des vidéos. Maintenant, cependant, les drones à coût élevé et de taille moyenne effectuent des missions diverses dans des secteurs tels que l'agriculture, la surveillance, la prise de mesure et la livraison. À l'avenir, alors que les véhicules aériens sans pilote de grande taille deviennent disponibles et que les drones volants autonomes sont utilisés commercialement comme un véhicule de transport personnel, on s'attend à ce que les drones soient appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans les domaines du transport et de la circulation.