PABLO AIR es la primera empresa coreana en enviar un paquete en 1 hora y 56 minutos utilizando un dron.

El dron se considera un concepto icónico de la 4.ª Revolución Industrial, y la competencia para introducir el dron en los negocios y obtener una ventaja competitiva en el mercado se está volviendo feroz en los EE.UU., China, Europa y en otras partes del mundo. En el pasado, los drones de pequeño tamaño y bajo precio se utilizaban principalmente para obtener imágenes y vídeos. Sin embargo, en la actualidad los drones de tamaño medio y mayor precio ya pueden llevar a cabo misiones en diversos sectores como la agricultura, la vigilancia, la medición y la entrega de paquetes. En el futuro, a medida que se disponga de grandes vehículos aéreos no tripulados y que los drones con vuelo autónomo se utilicen comercialmente como vehículo de transporte personal, se espera que los drones desempeñen un papel cada vez más importante en el transporte y el tráfico.

PABLO AIR es una empresa de desarrollo de hardware y software de aeronaves no tripuladas con sede en Corea. La empresa, fundada el 8 de agosto de 2018, celebró no hace mucho su primer aniversario, pero se ha convertido en la primera empresa coreana en realizar entregas con éxito con drones a larga distancia. La compañía, que tiene al dron como componente clave de sus servicios, se centra en el desarrollo de plataformas y soluciones de vuelo en enjambre. Mediante sus servicios de vehículos aéreos no tripulados, PABLO AIR está ampliando su alcance empresarial a otros campos como el entretenimiento y la educación. La compañía es capaz de competir con empresas de primer nivel en espectáculos artísticos de drones. Gracias a la tecnología de vuelo en enjambre de la compañía, cuenta con el mayor espectáculo artístico de drones de Corea.

- PABLO AIR bate un nuevo récord de entrega con drones en Corea

En una demostración de entrega a larga distancia con un dron realizada el 2 de noviembre de 2019, PABLO AIR batió el récord de entrega de un dron a larga distancia en Corea al recorrer 57,514 km durante 1 hora y 56 minutos.

La entrega con dron fue posible gracias a la solución logística de UAV desarrollada por PABLO AIR.

El dron híbrido puede volar con seguridad más de 57 km.

El sistema de comunicación heterogéneo LTE-Sat permite la comunicación con el dron en cualquier lugar del planeta.

El sistema de control en tierra hace posible que una sola persona controle el enjambre de drones.

La aplicación móvil permite a los clientes realizar un seguimiento y monitorizar el proceso de entrega en tiempo real.

El vídeo de demostración de entrega con drones de PABLO AIR está disponible en su página web (www.pabloair.com) o en YouTube (canal de PABLO AIR).

- Posibilidad ilimitada para la tecnología de vuelo de enjambre

PABLO AIR fue la primera compañía coreana que realizó con éxito un espectáculo artístico con 100 drones utilizando la tecnología de vuelo en enjambre en la feria 2019 Drone Regulatory Sandbox el 7 de marzo. Además, el software para operar los drones en enjambre desarrollado por PABLO AIR pronto estará disponible en el mercado.

PABLO AIR también está trabajando codo con codo con el ejército, que está muy interesado en la tecnología de vuelo en enjambre. Recientemente, el ejército coreano creó un grupo de combate de drones que se encargará de la vigilancia, el reconocimiento, el ataque y el transporte de suministros militares.

PABLO AIR afirmó que aprovechará su tecnología propia de vuelo en enjambre para desarrollar soluciones aéreas no tripuladas que se puedan utilizar en múltiples campos, incluidos los sectores público y privado, así como el militar, para consolidarse como líder en el mercado mundial.

