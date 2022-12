Pacientes de ASMD, conhecida também como Doença de Niemann-Pick A, A/B ou B, celebram nova perspectiva de jornada com mais qualidade de vida

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- No mês de setembro, a Anvisa aprovou a alfaolipudase, desenvolvida pela Sanofi, como a primeira e, atualmente, única terapia aprovada para o tratamento específico de ASMD, mudando a perspectiva da doença para os pacientes e suas famílias. A Deficiência de Esfingomielinase Ácida (ASMD), também conhecida como Doença de Niemann-Pick A, A/B e B é uma doença genética e rara que causa sintomas crônicos, potencialmente graves e diminui a expectativa de vida dos pacientes1,2. Estima-se que 1 a cada 200 mil pessoas no mundo tenha o gene causador da doença2. No Brasil, não há números oficiais a respeito da patologia, mas a falta de informação e o desconhecimento dificultam o diagnóstico, que pode demorar mais de uma década3.

A ASMD é uma doença genética progressiva com morbidade e mortalidade significativas, especialmente entre lactentes e crianças2,3. O paciente com ASMD não produz as enzimas necessárias para decompor a esfingomielina, um tipo de lipídio, causando sintomas como aumento significativo do volume do baço e do fígado, sangramentos incomuns, problemas respiratórios entre outros. Como é rara e pouco conhecida, se não detectada em estágios iniciais, pode causar sintomas sérios que podem levar a óbito - muitos pacientes pediátricos não sobrevivem até a idade adulta2,3.

Os estudos clínicos mostraram que o tratamento reduziu os volumes do baço e do fígado em adultos e crianças5,6 e melhorou a função pulmonar e a contagem de plaquetas. A nova terapia contribui para a reposição enzimática de manifestações não relacionadas ao sistema nervoso central em pacientes pediátricos e adultos com ASMD. O tratamento recebeu a designação de Terapia Inovadora nos Estados Unidos e também foi aprovado pela Autoridade Regulatória Europeia (EMA). Os pacientes passam a contar com um tratamento específico que atua na causa da doença, além das medidas gerais de controle de sintomas, que até então era a única forma de cuidado.

Diagnóstico

As doenças raras caracterizam-se pela ampla diversidade de sinais e sintomas que podem ser relacionados à outras enfermidades e patologias4, impactando a busca do diagnóstico, que pode levar de 5 a 15 anos5.

No caso da ASMD, muitos sintomas assemelham-se aos da doença de Gaucher, bem como do câncer de sangue e de doenças cardíacas e pulmonares6 . O diagnóstico é feito por um teste enzimático, conhecido como teste em gota de sangue seco, DBS (dried blood spote) e a confirmação pode ser feita com teste molecular.

O Caminho para Transformar o Amanhã

Para amplificar a conscientização sobre a ASMD, seus sintomas e as possibilidades de tratamento, a Sanofi realizará, em 25 e 26/11, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, o evento científico "O Caminho Para Transformar o Amanhã", com a presença cerca de 100 médicos de todo o país, speakers internacionais e os principais nomes de referência no Brasil.

Serão discutidos temas de relevância para o diagnóstico e o tratamento da enfermidade, como o desenvolvimento de técnicas inovadoras para a criação de novas tecnologias, casos clínicos, aconselhamento genético em doenças raras, abordagem diagnóstica e demonstrações de eficácia e segurança da alfaolipudase.

Posteriormente, os quadros do evento serão disponibilizados no site Sanofi Conecta (www.sanoficonecta.com.br) para difundir o conhecimento para os profissionais de saúde.

