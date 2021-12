PacketFabric lance le premier routeur multi-cloud international 100 Gbps de l'industrie

Le routeur multi-cloud de PacketFabric offre une connectivité 100G dans toute l'Amérique du Nord et la région EMEA

CULVER CITY, Californie, 2er décembre 2021 /PRNewswire/ -- PacketFabric, principal fournisseur de connectivité à la demande du cloud intégral d'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir mis en place une assistance pour le routage interrégional et multi-cloud en Amérique du Nord et dans la région EMEA.

Les clients de PacketFabric peuvent désormais fournir des instances de routeur cloud à la demande via le portail et l'API de PacketFabric et échanger avec les fournisseurs de cloud on-ramp en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe, à des vitesses allant jusqu'à 100 Gbps.

« Les entreprises qui déploient leur infrastructure hybride et multi-cloud à l'échelle mondiale ont besoin d'une connectivité correspondant à cette échelle, » affirme Anna Claiborne, CTO et chef de produit chez PacketFabric. « Ce dont ils n'ont pas besoin, c'est d'une latence élevée, d'une bande passante faible, de points de routage « critiques » non-résilients qui mettent toute leur architecture en danger. Le routeur cloud PacketFabric est le seul routage multi-cloud global qui peut connecter la colocation cloud, les fournisseurs de cloud et le siège social à 100G en quelques clics. Bienvenue dans le futur. »

Le routeur cloud global,à faible latence et à connectivité flexible permet aux entreprises d'être connectées entre les régions géographiques au sein d'un fournisseur unique, comme AWS USA Est en Virginie du Nord et AWS Europe à Paris. Le routeur cloud prend également en charge les connexions entre les régions de différents fournisseurs de services cloud, y compris AWS, Azure, GCP, IBM et Oracle. En outre, le routeur cloud peut connecter des circuits virtuels (CV) à des centaines de PoP (Points of Presence) PacketFabric dans les datacenters de colocation mondiale. Le routeur cloud est déployé sous la forme d'un ensemble de ressources de routage virtuelles distribuées sur le réseau principal mondial de 50 Tbps de PacketFabric, afin d'optimiser le débit des données, la faible latence et la résilience des routes.

Disponible dès maintenant

Le routeur cloud est disponible dès maintenant en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Le routeur cloud est offert sur une base d'abonnement mensuel. Pour en savoir plus sur les capacités et les prix des routeurs cloud rendez-vous sur https://www.packetfabric.com/cloud-router.

À propos de PacketFabric

PacketFabric est le Connectivity Cloud, conçu dès le départ pour l'élasticité, l'évolutivité, les performances, la programmabilité et la sécurité sans compromis, permettant aux entreprises de créer un noyau cloud agile qui offre des résultats commerciaux numériques optimaux. La plateforme NaaS (Network-as-a-Service) de PacketFabric tire parti d'un réseau optique privé à déploiement massif, dernièrement dans la technologie de commutation de paquets et l'automatisation intégrale. PacketFabric fournit des services de connectivité à la demande, privés et sécurisés entre des centaines d'installations de colocation de premier plan et de fournisseurs de cloud à travers le monde. Les équipes informatiques, réseau et DevOps peuvent déployer une connectivité à l'échelle du cloud en quelques minutes via une interface de programmation (API) avancée et un portail Web. PacketFabric a été reconnu comme « Fournisseur émergent 2021 par CRN, a reçu le prix Fierce Telecom 2020 pour services cloud », est l'une des 40 meilleures entreprises privées selon Futuriom, et est qualifié de « Fournisseur tendance dans les services internet de qualité supérieure et la connectivité cloud 2020 » par Gartner. NantWorks et Digital Alpha Advisors figurent parmi les investisseurs de PacketFabric. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site packetfabric.com.

