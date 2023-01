PacketFabric y Unitas Global anuncian posible fusión

Creación del líder en redes definidas por software y totalmente programables desde Edge to Everywhere

CULVER CITY, California, 12 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- PacketFabric y Unitas Global, proveedores líderes de servicios de redes empresariales, han anunciado la intención de fusionar ambas empresas, sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras. Esto dará como resultado un PacketFabric más grande, el nuevo líder mundial en red como servicio (NaaS). El inversionista principal Digital Alpha Advisors, LLC. reunió a estas empresas basándose en las opiniones de los clientes y el mercado para crear una plataforma líder en la industria.

La fusión creará una empresa que está cambiando la arquitectura empresarial de Internet a una finalmente definida por software y totalmente programable, en comparación con los sistemas heredados que son rígidos y tienen dificultades para satisfacer las necesidades de precio, rendimiento y flexibilidad de los clientes empresariales actuales. Los activos combinados de la plataforma y las capacidades de automatización de las dos empresas brindarán a nuestros clientes el control en tiempo real bajo demanda desde The Edge to Everywhere.

Con nuestra plataforma líder en la industria PacketFabric Converge, diseñada para las necesidades de conectividad empresarial, PacketFabric ayuda a las empresas a crear nuevas estructuras de redes privadas y seguras para conectar sus sitios centrales, activos en la nube y administrar los cambios en la gravedad de los datos con su exclusivo almacenamiento integrado de estructura. PacketFabric Converge organiza la conectividad bajo demanda en instalaciones de colocación, proveedores de nube e interconexión de redes privadas en todo el mundo. La conectividad ágil de PacketFabric permite a las empresas moverse a la velocidad de la nube, transformar digitalmente sus negocios y brindar mejores experiencias digitales.

Unitas Global es el líder mundial en automatización inteligente para la conectividad empresarial a Internet, que proporciona un diseño de red de extremo a extremo, precios, pedidos y visibilidad en más de mil redes de primera, media y última milla, con acceso a más de 50 millones de edificios iluminados por fibra. Su automatización Unitas Nexus permite a las empresas aprovechar la experiencia empresarial de Internet de mejor rendimiento que ofrece la red Unitas Reach, amplios servicios de interconexión privada y optimización de rutas MIRO IP para sus necesidades de redes públicas.

"Somos la única empresa que ayuda a las empresas a dejar de ser reactivas para ser proactivas cuando se trata del constante cambio de las operaciones digitalizadas", dijo Dave Ward, director ejecutivo de PacketFabric. "Nuestras plataformas permiten un importante cambio en la forma de diseñar y poner en marcha un negocio moderno. Permitimos una reinvención de operaciones simplificadas con automatización en tiempo real y bajo demanda, autoservicio, telemetría completa y consumo flexible, aplicada a todos los aspectos de la conectividad empresarial. Lo hacemos cumpliendo la promesa de establecer redes definidas por software y AIOps a través de nuestras plataformas nativas en la nube. Ninguna otra oferta de NaaS permite Edge to Everywhere a través de su plataforma, creemos que esto nos convierte en una auténtica NaaS".

"La combinación de la plataforma automatizada de diseño y fijación de precios de Unitas Global y su red global de acceso e Internet que cubre más de 50 millones de ubicaciones en 173 países, crea una oferta atractiva para permitir la transformación de la red empresarial", dijo Patrick Shutt, director ejecutivo de Unitas Global. "Esta fusión amplía la ventaja de la automatización y la flexibilidad de la red a la empresa y crea una ventaja inigualable de Edge to Everywhere para nuestros clientes y socios a nivel mundial".

"La combinación de la plataforma y los activos de red de PacketFabric y Unitas Global es una poderosa prueba del compromiso de Digital Alpha de invertir y desarrollar redes transformadoras de última generación que brinden una solución de red como servicio líder en la industria en el mercado actualmente fragmentado. Esta es una gran inversión en el futuro de Internet y una empresa muy importante para revolucionar la infraestructura digital empresarial", afirma Rick Shrotri, socio y director de Digital Alpha Advisors.

Las capacidades ampliadas de PacketFabric crean una oferta atractiva para empresas, canales mundiales y socios tecnológicos. Las empresas y los socios ya no tienen que tener, administrar y operar la base de comunicación de sus negocios. PacketFabric permite que las empresas diseñen y controlen su propia arquitectura de comunicación; sin asumir la carga de tener y operar cualquier parte de su red.

PacketFabric ofrece al mercado un gran cambio en la arquitectura de conectividad empresarial con una NaaS completa y auténtica, que permite una plataforma de conectividad completa y segura para la evolución de estrategias empresariales digitalizadas y geografías desde el Edge to Everywhere.

Sobre PacketFabric:

PacketFabric es el único proveedor auténtico de NaaS (red como servicio). Nuestra plataforma está diseñada desde cero para respaldar la agilidad, la automatización de la red y los modelos de consumo necesarios para una arquitectura de Internet empresarial cambiante. Presentamos todos los aspectos de la conectividad empresarial; acceso privado, núcleo, nube, almacenamiento de datos y conectividad pública a Internet, como un servicio seguro, totalmente programable y bajo demanda. En PacketFabric, nuestra plataforma Edge to Everywhere está redefiniendo los servicios WAN y el modelo de conectividad empresarial. Entre los inversionistas de PacketFabric se incluyen NantWorks y Digital Alpha Advisors. Visite www.packetfabric.com para obtener más información.

Sobre Digital Alpha Advisors, LLC:

Digital Alpha Advisors, LLC es una empresa de inversión enfocada en infraestructura digital requerida por la economía digital en constante crecimiento, con activos totales bajo administración de más de $1.500 millones. La empresa tiene un acuerdo de colaboración estratégica con Cisco Systems, Inc. y se ha asociado con otras empresas líderes de Silicon Valley. Digital Alpha cree que es la primera empresa enfocada en llevar a cabo inversiones de capital privado en las importantes oportunidades de crecimiento necesarias para respaldar la economía digital, incluidas redes de comunicaciones de última generación, plataformas IoT para infraestructura urbana y plataformas de gestión de datos basadas en la nube. Digital Alpha fue fundada en el año 2017 por Rick Shrotri, exdirector del equipo de Fondos de Infraestructura Global (GIF, por sus siglas en inglés) de Cisco, y cerró su último fondo, Digital Alpha Fund II, LP, a principios de 2021. Visite www.digitalalpha.net para obtener más información.

Información de contacto para los medios: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1982193/Unitas___PF_Logo.jpg

FUENTE PacketFabric

SOURCE PacketFabric