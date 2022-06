Pacotes educacionais de animação lançados pela XPPen em parceria com a Toon Boom Animation, empresa líder mundial em software

Três telas de desenho do XPPen estão incluídas neste lançamento Artist 12 pro, Artist 22, Artist Pro 16TP, acompanhadas pela assinatura de um ano do Storyboard Pro e Harmony da Toon Boom Animation, para a maioria dos alunos da escola na América do Norte, que também é a personificação do apoio da XPPen para entusiastas e estudantes da nova geração.

A criação de animação sempre atraiu inúmeros jovens e estudantes para participar. A parceria ganha-ganha entre as duas empresas profissionais da indústria da pintura digital é direcionada para fornecer mais apoio para os entusiastas da animação e jovens usuários profissionais em suas buscas pela criação e aprendizado da animação, especialmente para os criadores artísticos da Geração Z e o grupo estudantil.

Não é apenas a filosofia de marca da XPPen para capacitar cada criador a perseguir e realizarseus sonhos artísticos, mas também o consenso comum de ambos os lados. A associação desta vez se transforma em um padrão inovador de cooperação de software e hardware, ao mesmo tempo em que traz à tona uma experiência mais eficiente de produtos de usuário para entusiastas de animação e artistas profissionais de CG em todo o mundo, além de permitir que os criadores apaixonados de desenho digital e CG criem e se expressem livremente, e ultimat estimam seus sonhos para a realidade.

"Como uma marca de mercado global, a América do Norte sempre foi uma das áreas de mercado mais importantes para o XPPen. Forneceremos suporte mais eficiente e bons serviços para os consumidores de lá, especialmente para o grupo de estudantes na faculdade quando eles estão em processo de aprendizagem de animação. E estamos muito felizes em alcançar essa cooperação com Toon Boom sob os esforços de ambos os lados. Além disso, a XPPen acaba de realizar sua renovação online no dia 15 de abril, e anova definição de valor da marca também será mais centrada, para respeitar e dar mais importância às preferências da geração mais jovem que busca sonhos de criação de arte digital com entusiasmo", afirmou o diretor de vendas da América do Norte da XPPen.

Originária de 2005, a XPPen já é uma das três principais marcas de desenho digital sob Hanvon Ugee, integrada com produtos de desenho digital, conteúdo e serviço como uma marca digital de inovação em arte digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1827725/image_5003628_23538347.jpg

FONTE XPPen

SOURCE XPPen