Pacur va acquérir CAROLEX pour étendre sa position mondiale et sa clientèle

Extension d'un important fournisseur d'emballages en plastique spécialisé sur le marché européen

OSHKOSH, Wis, le 18 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Pacur, LLC, un fournisseur leader sur le marché des matériau d'emballage en plastique spécialisés pour l'industrie des dispositifs médicaux, a annoncé aujourd'hui qu'il a signé un accord définitif pour acquérir CAROLEX SAS, un extrudeur de feuilles de polyéthylène téréphtalate glycol (« PETG ») basé en France. Cette acquisition renforce la position de Pacur dans le domaine des dispositifs médicaux en Europe et ses capacités d'extrusion pour répondre aux demandes mondiales des clients.

Pacur est le principal fournisseur de feuilles PETG extrudées utilisées principalement pour fournir des emballages rigides et de haute performance pour les dispositifs médicaux. La société produit également des feuilles pour certaines applications graphiques spécialisées, l'emballage pharmaceutique et l'emballage alimentaire.

CAROLEX représente la première acquisition de Pacur et étend à l'Europe le service à la clientèle de premier ordre et la réputation de qualité de la société. Pacur, dont le siège social est à Oshkosh, WI, est en train d'acquérir CAROLEX auprès d'epsotech Holding GmbH, un fournisseur de feuilles de plastique extrudées, principalement de calibre épais, qui possède sept autres usines en Europe. Pacur est une société du portefeuille de la société de capital-investissement du marché intermédiaire Gryphon Investors, qui a investi dans Pacur en 2020. Les modalités de l'entente, dont la clôture est prévue en fin d'année, ne sont pas divulguées.

L'équipe de direction de CAROLEX restera en place, dirigée par le directeur général Sylvain Forestier.

John Carlson, PDG de Pacur, a déclaré : « Les deux dernières années ont certainement mis en évidence l'importance de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement médicale, et ont renforcé l'engagement de Pacur à accroître sa présence mondiale. Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Sylvain et de toute l'équipe de CAROLEX et de développer un partenariat solide en matière de technologie et de satisfaction des clients. Nous sommes impatients d'investir dans Carolex et d'apporter aux clients européens de Carolex les capacités de Pacur, leader sur le marché en matière d'innovation produit. »

M. Forestier a déclaré : « Nus sommes ravis de faire partie d'un fournisseur mondial de premier ordre. Sous l'égide d'epsotech, nous avons renforcé notre capacité de production et développé une capacité de service de classe mondiale, et nous sommes maintenant impatients de rejoindre Pacur pour soutenir notre prochaine phase de croissance. Nous nous réjouissons de poursuivre notre engagement en faveur de l'innovation et du leadership et de bénéficier de ressources accrues pour mieux servir nos clients. »

À propos de Pacur, LLC

Fondée en 1979, Pacur (www.pacur.com) est une entreprise d'extrusion de feuilles sur mesure certifiée ISO 9001 située à Oshkosh, dans le Wisconsin. Pacur est le principal fournisseur de feuilles PETG extrudées utilisées principalement pour fournir des emballages rigides et de haute performance pour les dispositifs médicaux.

À propos de CAROLEX SAS

CAROLEX SAS (www.carolex.fr) est un important producteur d'emballages thermoplastiques techniques basé à Longué, en France. L'entreprise se concentre sur la production d'emballages de haute qualité pour les secteurs médical, pharmaceutique, alimentaire et de la distribution spécialisée. CAROLEX SAS vend ses produits dans toute l'Europe.

À propos de Gryphon Investors

Basée à San Francisco, Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) est une importante société de capital-investissement qui se concentre sur la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises du marché intermédiaire en partenariat avec des dirigeants expérimentés. La société a géré plus de 7,5 milliards de dollars d'investissements et de capitaux propres depuis 1997. Gryphon vise à réaliser des investissements en capital de 50 à 300 millions de dollars dans des sociétés de portefeuille dont la valeur d'entreprise se situe entre 100 et 600 millions de dollars environ. Gryphon privilégie les opportunités d'investissement où elle peut former des partenariats solides avec les propriétaires et les dirigeants afin de construire des entreprises de pointe, en utilisant le capital de Gryphon, ses ressources professionnelles spécialisées et son expertise opérationnelle.

About epsotech

Depuis plus de 60 ans, le groupe epsotech (www.epsotech.com) développe des solutions plastiques personnalisées pour une grande variété de segments et de marchés. Chaque année, le groupe fournit plus de 2 500 clients dans le monde entier, en combinant les forces de 6 sites européens de fabrication de jauges épaisses, d'un centre de compétence en jauges fines et d'un site de fabrication de fibres. Avec plus de 3 000 produits, epsotech offre le portefeuille le plus complet de feuilles, de films et de fibres extrudés en Europe, avec pour objectif une recyclabilité à 100 %.

