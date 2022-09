PADRÃO GLOBAL DE ATENDIMENTO SIGNIFICATIVAMENTE REDUZIDO EM RAZÃO DA SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Quase metade dos profissionais da saúde entrevistados na pesquisa global da WISH concorda que o impacto da pandemia da COVID-19 na saúde mental afetou sua capacidade de oferecer um alto padrão de atendimento

DOHA, Catar, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Um estudo internacional mostrou que as cargas de trabalho incrivelmente altas e aumento no nível de abuso no local de trabalho desde o início da pandemia da COVID-19 têm causado impacto na saúde mental dos profissionais da saúde, reduzindo o padrão de atendimento em todo o mundo.

Cinquenta e nove por cento dos profissionais da área da saúde entrevistados no Reino Unido, EUA, Arábia Saudita, Nigéria, Índia e Brasil concordaram que sua saúde mental foi afetada em razão do trabalho durante o surto da COVID-19. Quase metade (48%) reconheceu que isto causou um impacto negativo em sua capacidade de oferecer um alto padrão de atendimento ao pacientes, e 56% disseram que estavam inclinados a deixar seus empregos desde o início da crise global de saúde.

A pesquisa foi realizada pela YouGov em nome da World Innovation Summit for Health (WISH), a iniciativa de saúde global da Qatar Foundation. A pesquisa examinou os impactos da pandemia atual na vida dos profissionais da saúde e assistência médica para entender suas experiências e sentimentos quanto à carreira e ao local de trabalho, bem como saber a opinião deles sobre o futuro da assistência médica como pessoas que estão na linha de frente do atendimento.

Destacando um importante fator de risco para sua saúde mental, quase metade dos profissionais da saúde revelou ter testemunhado ou vivenciado mais abuso físico e verbal desde o início da pandemia. Os chefes de enfermagem se destacaram nesse aspecto, e mais de três quartos (78%) concordaram ter visto um aumento no abuso ou ter sido vítima dele.

Ao apontar as maiores mudanças em seu trabalho desde o surto da COVID-19, mais da metade de todos os profissionais citou uma carga de trabalho mais alta, e um terço indicou mais estresse como uma das ocorrências de destaque entre os colegas.

"Embora os profissionais da saúde e assistência médica vivenciem rotineiramente o estresse físico e emocional por trabalhar em ambientes de alta pressão, prestar atendimento durante toda a pandemia da COVID-19 acentuou essas experiências, causando um impacto alarmante na saúde mental destes profissionais em escala global. É essencial que governos, sistemas de saúde e líderes do setor ouçam as pessoas que estão na linha de frente e aprendam com suas experiências, para melhorar nossa resposta coletiva à crise global de saúde mental que continua a comprometer a qualidade do atendimento aos pacientes em todas as comunidades", disse Sultana Afdhal, CEO da WISH.

"Como defensores da saúde mental, acreditamos que esta seja uma área crucial para a colaboração global e uma enorme oportunidade para que os inovadores revisem os mecanismos atuais, desenvolvam estratégias e reconstruam sistemas que ajudem a aliviar o ônus dos profissionais da saúde e da assistência médica e lhes permitam melhorar a prestação de cuidados", acrescentou Afdhal.

A WISH é uma plataforma global que reúne especialistas em saúde, formuladores de políticas e inovadores com o objetivo de construir um mundo mais saudável. O objetivo da WISH Summit bienal é expor a pesquisa baseada em evidências da WISH e discutir como transformar esses resultados em soluções práticas e orientadas por políticas que ajudem a transformar a assistência médica global.

A sexta edição da cúpula acontecerá nos dias 4 a 6 de outubro em Doha, no Catar, e virtualmente, sob o bandeira de "Curar o futuro". A cúpula explorará minuciosamente o legado da COVID-19 sob várias perspectivas, incluindo como construir sistemas de saúde mais resilientes e sustentáveis, melhorar nossa resposta à crise de saúde mental e aproveitar o rápido progresso na inovação farmacêutica que ocorreu durante a pandemia.

Para mais informações sobre a WISH, acesse www.wish.org.qa.

