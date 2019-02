Padrões globais mantiveram mais de 74.000 trabalhadores de energia eólica seguros em 2018

A Global Wind Organisation publica segundo relatório anual sobre treinamento de trabalhadores do setor de energia eólica

74.432 técnicos, em 156 países, receberam certificado válido de treinamento da GWO até 31.12.18

Rápido crescimento resulta em aumento de 65% de trabalhadores treinados

COPENHAGUE, Dinamarca, 20 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- Um grupo das maiores fabricantes e empresas proprietárias de turbinas eólicas do mundo reafirmaram hoje seu compromisso de adotar padrões mínimos de treinamento em segurança, reconhecidos globalmente, para trabalhadores de todo o mundo.

Eloy Jauregui Chairman of Global Wind Organisation GWO Training Related Documents View PDF GWO Annual Report 2018

A Global Wind Organisation (GWO), organização sem fins lucrativos controlada por 16 grandes empresas de energia eólica, relatou rápidos aumentos no número de pessoas treinadas em seus padrões. Os padrões da GWO alinham treinamento técnico e em segurança básica com um conjunto de especificações unificadas, reconhecidas em todo o mundo, criando uma força de trabalho mais segura e mais produtiva.

Com 74.432 (+ 65%) pessoas detendo certificados válidos até o final de 2018, de 5% a 10% da força de trabalho global no setor de energia eólica[1], segundo as estimativas, foram treinadas nos padrões da GWO.

O diretor de Segurança da Acciona Energia e presidente do conselho da Global Wind Organisation, Eloy Jauregui, disse:

"Ter de 5% a 10% da força de trabalho treinada nos padrões da GWO é uma realização. Mas nosso desafio está apenas começando"

"As pessoas que trabalham em turbinas eólicas em todo o mundo normalmente não são treinadas nos padrões da GWO e acreditamos que o que for possível deverá ser feito. Iremos aumentar nossos esforços para engajar os trabalhadores globalmente e colaborativamente, promover a adoção de padrões de segurança mutualmente reconhecidos e fornecer governança adequada à realização do treinamento, de forma que possamos cumprir nossa missão de criar um ambiente de trabalho sem acidentes no setor de energia eólica".

O Relatório Anual de 2018 da GWO pode ser baixado aqui.

Destaques incluem os seguintes dados:

Número de pessoas com registro válido da GWO Data Total % de alteração 31.12.2017 45.314

31.12.2018 74.432 + 65%





Unidades de treinamento certificadas da GWO Data Total % de alteração 31.12.2017 220

31.12.2018 288 + 31%

Notas aos editores

A GWO é uma organização sem fins lucrativos de empresas proprietárias de turbinas eólicas e de fabricantes de turbinas eólicas, comprometidas com a criação e adoção de treinamento de segurança e procedimentos de emergência padronizados.

Provedoras independentes de treinamento fornecem treinamento certificado da GWO a delegados em todo o mundo. Os registros de treinamento são carregados e armazenados no banco de dados WINDA da GWO. Os registros de cada trabalhador treinado pela GWO são identificados por uma identidade do WINDA (WINDA ID) única e pessoal, permitindo aos empregadores verificar os registros de treinamento de forma rápida e fácil, fornecendo mobilidade aos trabalhadores e ajudando os empregadores a evitar despesas desnecessárias com retreinamento.

Referências:

Global employment in Wind Energy (Emprego global em energia eólica) = 1,14m (2018). Fonte: International Renewable Energy Association (Associação Internacional de Energia Renovável): http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/.

Empresas filiadas à GWO

Acciona Energia, Goldwind, Shanghai Electric, GE Renewable Energy, Envision, Senvion, E.ON Climate & Renewables, Innogy, SSE, MHI Vestas, Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy, Vattenfall, Equinor, Enercon, Ørsted.

Direitos autorais de todas as fotos da Global Wind Organisation

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/822608/GWO_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/822606/Eloy_Jauregui_Chairman_of_Global_Wind_Organisation.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/822607/GWO_Training.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/822609/GWO_Annual_Report_2018.pdf

FONTE Global Wind Organisation

SOURCE Global Wind Organisation