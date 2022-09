Paga alla stazione di servizio dal tuo veicolo: PACE e Tamoil Italia presentano PACE Drive per Apple CarPlay e Android Auto

Questo fa di PACE Drive la prima app di rifornimento in Italia che dà accesso al pagamento direttamente dal sistema infotainment del veicolo.

MILANO e KARLSRUHE, Germania, 28 settembre 2022 /PRNewswire/ -- PACE Telematics, uno dei leader tecnologici nel mobile payment alla pompa di benzina, e Tamoil Italia, uno dei maggiori operatori di stazioni di servizio in Italia, collaborano per rendere disponibile a un pubblico ancora più ampio il modo più innovativo di pagare alle stazioni di servizio in Italia. I clienti possono ora utilizzare l'app gratuita PACE Drive anche tramite il sistema infotainment/schermo del veicolo via CarPlay su iOS 16 e Android Auto e pagare direttamente dal posto di guida presso oltre 500 stazioni di servizio Tamoil.

Paga ora con l’app carburante PACE Drive tramite Android Auto (Tamoil Italia)

Per coloro che si aspettano un processo di configurazione complicato, ci sono buone notizie: aggiornate il vostro iPhone a iOS 16 o il vostro smartphone ad Android 6 o superiore, poi scaricate o aggiornate all'ultima versione anche l'app PACE Drive e il gioco è fatto. L'app sarà automaticamente disponibile sul display dell'auto, senza bisogno di ulteriori installazioni. Il PACE ID e i metodi di pagamento già registrati sullo smartphone, verranno magicamente riconosciuti e trasmessi via Apple CarPlay o Android Auto sul sistema infotainment/schermo dell'auto. Al momento del lancio, i pagamenti sono possibili tramite carta (ad es. Visa/MasterCard).

Una volta avviato PACE Drive nell'auto, il processo è semplice come al solito. L'applicazione mostra le stazioni di servizio vicine che supportano il pagamento mobile e dopo aver guidato fino alla stazione desiderata, avviene quanto segue:

Arrivati alla stazione di servizio, è possibile avviare il processo di pagamento sul display dell'auto. Si seleziona quindi il numero della pompa di benzina in cui ci si trova. Il rifornimento avviene come di consueto. Si seleziona quindi il metodo di pagamento, si conferma l'operazione e si riparte. Tutto qui!

"Oltre al pagamento in auto, è possibile pagare comodamente anche tramite app su smartphone o smartwatch. Negli ultimi anni, l'Italia è riuscita a guidare la trasformazione digitale molto più velocemente di altri Paesi, e ora stiamo offrendo ai nostri clienti un processo di pagamento ancora più innovativo con i pagamenti mobile in auto tramite l'app PACE Drive, in collaborazione con PACE" afferma Silvia Gadda, Direttore Vendite & Marketing di Tamoil Italia.

"Stiamo lavorando duramente per espanderci in tutta Europa con il Connected Fueling. Con Tamoil Italia abbiamo trovato un partner forte con il quale stiamo facendo un grande passo avanti verso la nostra visione di una rete di pagamenti mobile unificata e internazionale presso le stazioni di servizio. Non vediamo l'ora di plasmare il futuro insieme a Tamoil Italia" aggiunge Claudio D. Gast, Head of Sales di PACE Telematics.

Informazioni su Tamoil Italia



Tamoil Italia S.p.A. fa parte del gruppo olandese Oilinvest, società petrolifera che opera in Italia, Germania, Svizzera, Spagna e Paesi Bassi. In Italia, Tamoil ha sede a Milano e opera nel settore del downstream petrolifero, focalizzandosi nelle attività di supply di prodotti finiti, logistica e distribuzione attraverso una rete di oltre 1.500 distributori presenti su tutto il territorio nazionale, isole comprese, che propongono carburanti, additivi e lubrificanti di elevata qualità e affidabilità. Sulle stazioni Tamoil le modalità di pagamento sono le più varie e moderne del mercato, come la mycard Tamoil e le principali carte carburante, Buoni Carburante Elettronici Tamoil, carte di credito/debito, e pagamenti digitali mediante smartphone.

Per informazioni visitare il sito www.tamoil.it .

Informazioni su PACE



PACE Telematics, con sede a Karlsruhe, in Germania, è uno dei principali fornitori di tecnologia nel campo dei servizi per auto connesse e delle piattaforme cloud per autoveicoli. Oltre al mercato del Connected Fueling, PACE gestisce una piattaforma Big Data e IoT per il settore automobilistico indipendente dal produttore e basata su cloud. Con la sua tecnologia, la startup di Karlsruhe offre soluzioni di Connected Car per clienti B2B e privati. Per i clienti finali, la tecnologia Connected Fueling può essere utilizzata con l'applicazione gratuita PACE Drive.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.pace.car.

