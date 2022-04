Pagsmile & LinkME introduceren veilige en beveiligde oplossingen in ICE London 2022

Op stand S4-358 trok Pagsmile de aandacht met 'game changing' en all-round betalingsoplossing. Als een van de top 3 betalingsfacilitatoren in Latijns Amerika, floreert Pagsmile al jaren op de betalingsmarkt, in Brazilië, Mexico, Colombia, enz. met +100 APM voor de regio, efficiënt en snel, en bedient meer dan 400 ondernemingen met meer dan 100 miljoen jaarlijkse bestellingen, meer dan 20 miljoen betaalde gebruikers met lokale betalingslicenties in Latijns Amerika, gericht op MSO voor HK, MSB voor VS, EMI voor EU. Op basis van Latijns Amerika helpt Pagsmile verschillende segmenten zoals gaming, entertainment, e-commerce en financiën om nieuwe zakelijke kansen te verkennen en nieuwe hoogtepunten en succes op de markt te brengen.

LinkME (LinkME Branding & LinkME Ads) drukt ook zijn uniekheid en expertise uit door online/offline branding marketingprogramma's en datagestuurde oplossingen voor gebruikersgroei te bieden, LinkME helpt }cross-boarder bedrijven om hun merkimago te vestigen, de doelgroep aan te spreken, wereldwijd merkbekendheid te genereren en de snelle groei van producten te stimuleren. Momenteel biedt LinkME Branding 500K wereldwijde influencers, beroemdheden, hosting van evenementen/BTL, TVC, E-sports, PR-services enz. Ondertussen biedt LinkME Ads wereldwijde programmatische oplossingen voor prestatiemarketeers. Gebaseerd op een CPI/CPA-prijsmodel, is LinkME Ads gespecialiseerd in het model voor gebruikersacquisitie en retargeting . En volgens de Appsflyer Performance Index 2022 staat het volume van LinkME Ads op de vierde plaats van de ranglijst van de categorie Financiën in Latijns Amerika (alleen achter Google Ads, Meta Ads en TikTok Zakelijk).

"De manier om te overleven van tal van industrieën zal ingrijpend veranderen in de post-COVID-19-periode", aldus dhr. Di Liu, de oprichter en CEO van Pagsmile en LinkMe, "Met de uitbreiding van ons bedrijf over de hele wereld, bieden we de bestaande en potentiële partners met de meest onberispelijke oplossing via een betere technologie, een breder netwerk en uitgebreide service voor wereldwijde bedrijven."

