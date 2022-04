Pagsmile e LinkME apresentam soluções seguras e protegidas na ICE London 2022

Ocupando o estande S4-358, a Pagsmile chamou muita atenção com sua solução de pagamentos revolucionária e completa. Como uma das três principais mediadoras de pagamentos da América Latina, a Pagsmile tem prosperado no mercado de pagamentos há anos, atuando no Brasil, México, Colômbia, entre outros, com mais de 100 APM para a região, de forma eficiente e ágil. A empresa atende mais de 400 empresas, com mais de 100 milhões de pedidos anuais e mais de 20 milhões de usuários pagantes com licenças de pagamento locais na América Latina, e almeja obter a MSO para Hong Kong, a MSB para os EUA e a EMI para a União Europeia. Com sede na América Latina, a Pagsmile ajuda vários segmentos como jogos, entretenimento, comércio eletrônico e finanças a explorar novas oportunidades de negócios e trazer novos destaques e sucesso para o mercado.

A LinkME (LinkME Branding e LinkME Ads) também demonstra seu diferencial e experiência, oferecendo programas on-line/off-line de marketing de marca e soluções de crescimento de usuários orientadas por dados. A LinkME ajuda empresas de vários países a estabelecer sua imagem de marca, engajando o público-alvo, gerando exposição de marca em todo o mundo e impulsionando o rápido crescimento de produtos. Atualmente, a LinkME Branding conta com 500 mil influenciadores globais, endossos de celebridades, hospedagem de eventos/BTL, TVC, e-sports, serviços de relações públicas, e muito mais. Por sua vez, a LinkME Ads oferece soluções programáticas globais para profissionais de marketing de desempenho. Com base em um modelo de preços CPI/CPA (custo por clique/custo por ação), a LinkME Ads é especializada no modelo de aquisição de usuários e redirecionamento. E, de acordo com o Índice de Desempenho Appsflyer de 2022, o volume da LinkME Ads está classificado em quarto lugar na categoria "finanças" na América Latina (atrás apenas do Google Ads, Meta Ads e TikTok for Business).

"O modo de sobrevivência de vários setores será profundamente alterado na era pós-COVID-19", disse Di Liu, fundador e CEO da Pagsmile e da LinkMe. "Com a expansão de nossa empresa em todo o mundo, ofereceremos aos parceiros atuais e em potencial a solução mais impecável por meio de uma tecnologia melhor, de uma rede mais ampla e de um serviço abrangente para empresas globais."

