PAINT (RED) SAVE LIVES - первая глобальная кампания в сфере стрит-арта, направленная на борьбу со СПИДом

В преддверии Шестой конференции по вопросам пополнения Глобального фонда борьбы со СПИДом, которая пройдет 10 октября в Лионе под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, группа ведущих мировых художников стрит-арта создаст работы в духе (RED) с целью привлечения внимания мировой общественности и политических лидеров в необходимости полноценного финансирования борьбы со СПИДом.

На протяжении сентября и в начале октября 2019 года художники превратят площадки в Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, Берлине и Париже в гигантские холсты. Кульминация проекта состоится в Лионе, где соберутся мировые лидеры, чтобы согласовать вопросы финансирования Глобального фонда на ближайшие три года. Успешное пополнение бюджета фонда поможет спасти 16 миллионов жизней и в два раза сократить процент смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии.

Соучредитель проекта (RED) Боно прокомментировал: "Художники стрит-арта бьют тревогу в борьбе со СПИДом с тех самых пор, когда ВИЧ был впервые обнаружен. Подаваемые ими тревожные сигналы можно было увидеть на улицах Нью-Йорка еще в 80-х годах прошлого столетия. А в ближайшие несколько недель они появятся в городах по всему миру - в рамках проекта PAINT (RED) SAVE LIVES. Наши усилия уже достигли больших результатов, чем прогнозировали эксперты, однако этого недостаточно, и мы не планируем успокаиваться на достигнутом. Молодые женщины продолжают нести основное бремя этой смертельной болезни, и самое страшное, что каждую неделю число заразившихся вырастает на 6 000 человек. На мой взгляд, ситуация критическая. А (RED) - красный, - всегда сигнализирует об опасности".

В дополнение к физическим объектам стрит-арта, организаторы (RED) совместно с группой художников разработали специальные линзы Snapchat с эффектом дополненной реальности. Эти устройства переносят новые полотна в цифровое пространство, давая пользователям сервиса Snapchat возможность продемонстрировать свою поддержку в борьбе со СПИДом. Пользователи Instagram, Facebook и Twitter также могут делиться своим опытом использования линз Snapchat.

Комментарии участников проекта:

Шепард Фейри - "We Shape the Future Rose Shackle"

Хакни, Лондон и AR-линзы Snapchat

"Работа "We Shape the Future Rose Shackle" символизирует нашу способность преодолевать сложные жизненные обстоятельства, призывая на помощь собственную креативность, сочувствие и используя все возможности для сотрудничества. Мы хорошо понимаем собственную боль и можем сопереживать боли других, поэтому основная задача состоит не в том, чтобы позволить боли уменьшить наше сострадание, а в том, чтобы использовать как стимул для поиска оптимальных решений, способных помочь всему человечеству".

Кампания, курируемая Museum of the Street и его основателем Скоттом Лоином при поддержке Фонда Билла и Миранды Гейтс и MSD (компании, работающей в США и Канаде под торговым наименованием "Merck"), будет проходить на протяжении месяца в преддверии критически важной Конференции по вопросам пополнения Глобального фонда. В ходе мероприятия, проходящего при участии политических лидеров из всех уголков земного шара, различные страны мира предоставят гарантии финансирования борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на ближайшие три года.

Ознакомиться с перечнем работ, пожертвованных ведущими художниками стрит-арта, для благотворительного аукциона можно будет 9 октября на платформе Artsy, а торги начнутся 14 октября. Пятьдесят процентов всех поступлений от продаж на аукционе будут переданы Глобальному фонду борьбы со СПИДом.

"Стрит-арт - это весьма оригинальная медиасреда. Находящиеся во всеобщем обозрении графические объекты преобразуют городскую среду и служат своеобразной платформой для визуальной коммуникации, устанавливающей связь между людьми, идеями и общественными движениями. В кампании PAINT (RED) SAVE LIVES участвуют талантливые художники из всех уголков земного шара. Вместе они создают выразительные работы, объединяемые общим визуальным "языком" - разнообразными оттенками красного цвета, - привлекая внимание зрителей и побуждая их принимать активное участие в борьбе со СПИДом. Я очень рад, что Museum of the Street принимает участие в реализации проекта PAINT (RED) SAVE LIVES, и надеюсь, что эти работы вдохновят других художников и активистов создавать работы, несущие позитивные послания и положительно влияющие на сообщества, в которых они живут", - подчеркнул Скотт Лоин.

Главный операционный директор (RED) Дженнифер Лотито отметила: "Проект PAINT (RED) SAVE LIVES стал возможным благодаря креативности, культурному многообразию и щедрости сообщества стрит-арта. Представители мировых политических кругов и частного бизнеса соберутся в следующем месяце во Франции, чтобы решить вопросы финансирования Глобального фонда борьбы со СПИДом, и (RED) привлекает внимание широкой общественности к неотложному характеру эту борьбы. Рассматривая мурал в вашем городе или изучая новую форму искусства в комфорте собственной гостиной с помощью AR-линз, вы неизменно будете ловить себя на этой мысли. СПИД по-прежнему представляет собой угрозу человечеству, но вместе мы можем это изменить".

Узнать больше о PAINT (RED) SAVE LIVES, получить линзы или присоединиться к кампании можно на сайте RED.org. Следите за новостями проекта по хэштэгу @RED.

Организаторы проекта выражают особую благодарность Скотту Лоину и Museum of the Street, Фонду Билла и Миранды Гейтс, компании Merck (осуществляющей деятельность за пределами США и Канады под торговым наименованием "MSD"), The ONE Campaign, Анн-Лор Леметр, Зейну Мейеру и Chop Em Down Films, Луизе Сент-Пьер и Bernstein & Andriulli, Pierrick Sergerie & Festival Peinture Fraîche, Yasha Young Projects, Vox Media, руководству района Юнион-Маркет в Вашингтоне, Hudson River Park Trust, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (Национальной консерватории музыки и танцев в Лионе), мериям Парижа, Лиона, руководству Лионской метрополии, Hospital of Lyon Croix-Rousse, Марку Клаку и Wood Street.

