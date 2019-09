PAINT (RED) SAVE LIVES - pierwsza międzynarodowa kampania sztuki ulicznej na rzecz eliminacji AIDS

– Zawsze inspirują mnie organizacje, których celem jest zmniejszenie cierpienia i działanie na rzecz tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, a nie tych bogatych czy wpływowych. Uważam, że współczucie nie powinno mieć granic. Podziwiam model opierający się na zachęcaniu przedsiębiorstw do odwdzięczania się i czynienia dobra na świecie. Filozofia ta znajduje odzwierciedlenie w mojej własnej sztuce i praktykach biznesowych. W moich pracach dla (RED) wykorzystałem symbole, które mam nadzieję znajdą uniwersalny wydźwięk i odwołają się do tego, co w ludzkiej naturze najlepsze. Nie chcę, żeby ktokolwiek umierał przedwcześnie lub nie miał dostępu do leczenia, które może pomóc. AIDS, malaria czy gruźlica to ogromne problemy, więc z radością wnoszę swój mały wkład w ogrom wysiłków koniecznych do wyleczenia tych chorób – skomentował Shepard Fairey.

Grupa wiodących na świecie artystów ulicznych utworzy dzieła inspirowane (RED) w celu zaangażowania ludzi i zachęcenia przywódców rządowych do pełnego ufundowania walki z AIDS. Kampania toczy się bezpośrednio przed Szóstą Konferencją Gromadzenia Środków Global Fund, która odbędzie się 10 października w Lyon z ramienia prezydenta Emmanuela Macrona.

Kluczowe miejsca w Londynie, Nowym Jorku, Waszyngtonie D.C., Berlinie i Paryżu przejdą przemianę pod wpływem artystów we wrześniu na początku października 2019. Kulminacyjnym punktem kampanii będzie Lyon w czasie, kiedy przywódcy światowi zgromadzą się w mieście w celu przekazania środków na rzecz Global Fund na kolejne trzy lata działalności. Pomyślne przeprowadzenie akcji gromadzenia funduszy pozwoli na ocalenie 16 milionów żyć i obniżenie śmiertelności HIV, TB i malarii o połowę.

– Artyści uliczni podnosili alarm w walce z AIDS od chwili pojawienia się HIV, od ulic Nowego Jorku w latach 80. po najbliższych kilka tygodni w miastach na całym świecie w ramach kampanii PAINT (RED) SAVE LIVES. Doszło do znaczących postępów, bardziej przełomowych niż przewidywało wielu ekspertów, ale jeszcze nie możemy zaprzestać działań. Młode kobiety ciągle ponoszą konsekwencje choroby, a każdego tygodnia 6000 z nich jest niepotrzebnie zarażanych wirusem. Jak dla mnie, jest to sytuacją alarmową. (RED) to barwa alarmowa – skomentował Bono, współzałożyciel (RED).

Poza sztuką uliczną w świecie fizycznym (RED) współpracuje z szeregiem artystów opracowujących specjalne okulary rzeczywistości rozszerzonej Snapchat, które wnoszą nową sztukę do świata cyfrowego i pozwalają użytkownikom Snapchat na zademonstrowanie wsparcia kampanii. Użytkownicy serwisów Instagram, Facebook i Twitter mogą także dzielić się aktywnością z okularów Snapchat.

Wypowiedź artysty:

Shepard Fairey – „We Shape the Future Rose Shackle"

Hackney, Londyn i okulary rzeczywistości rozszerzonej Snapchat

„The We Shape the Future Rose Shackle to symbol naszych możliwości przezwyciężenia trudnych okoliczności przez kreatywność, współczucie i współpracę tam, gdzie jest możliwa. Wszyscy rozumiemy swój własny ból i powinniśmy być w stanie zrozumieć i współczuć innym w bólu. Wyzwanie polega na tym, żeby ból nie zmniejszył poziomu współczucia, ale zasilił nasze działania w poszukiwaniu lepszych rozwiązań dla wszystkich."

Kampania, której kuratorem jest Museum of the Street i założyciel Scott Lawin, powstała przy wsparciu The Bill & Melinda Gates Foundation i MSD (firmy znanej jako Merck w USA i Kanadzie). Działania będą nasilać się w miesiącu poprzedzającym bardzo ważną Konferencję Gromadzenia Środków Global Fund. Konferencja, w której biorą udział przywódcy polityczni z całego świata, będzie okazją do przekazania przez państwa środków na walkę z AIDS, gruźlicą i malarią na najbliższe trzy lata.

Aukcja dzieł przekazanych przez wielu artystów biorących udział w kampanii oraz innych wiodących artystów ulicznych będzie otwarta do wglądu od 9 października, a licytacja rozpocznie się 14 października. 50% przychodów ze sprzedaży trafi do Global Fund.

– Sztuka uliczna to pierwsza forma mediów społecznościowych. Publiczne dzieła sztuki zmieniają środowiska miejskie i są wizualną platformą komunikacji, która łączy ludzi z pomysłami i ruchami. Kampania PAINT (RED) SAVE LIVES gromadzi niesamowitych artystów z całego świata w celu utworzenia nowych, wpływowych dzieł, które łączy wspólny język wizualny i czerwony kolor wciągający widownię i angażujący wszystkich w zmianę społeczną i wsparcie walki z AIDS. Bardzo cieszy mnie to, że Museum of the Street mogło wesprzeć realizację kampanii PAINT (RED) SAVE LIVES i mam nadzieję, że dzieła zainspirują innych artystów i działaczy na całym świecie do zaangażowania się w rozbudowę społeczności i tworzenie sztuki z pozytywnym przesłaniem – skomentował Scott Lawin.

­– Kampania PAINT (RED) SAVE LIVES może odbyć się dzięki kreatywności, kulturze i hojności społeczności sztuki ulicznej. Podczas gdy przywódcy światowi i sektor prywatny przygotowują się do przekazania środków na rzecz Global Fund do walki z AIDS w przyszłym miesiącu we Francji, (RED) ułatwia każdemu zaangażowanie się w walkę czy to przez odwiedzenie murali w mieście, czy przez użycie okularów rzeczywistości rozszerzonej do wniesienia sztuki do własnego salonu. AIDS to wciąż kryzys, ale może on dobiec końca – skomentowała główna dyrektor operacyjna (RED) Jennifer Lotito.

Więcej na temat kampanii PAINT (RED) SAVE LIVES można dowiedzieć się na stronie RED.org lub obserwując @RED, gdzie można także nabyć okulary i przyłączyć się do działań.

Specjalne podziękowania dla: Scott Lawin i Museum of the Street, The Bill & Melinda Gates Foundation, MSD (firma znana jako Merck w USA i Kanadzie), The ONE Campaign, Anne-Laure Lemaitre, Zane Meyer i Chop Em Down Films, Louisa St. Pierre i Bernstein & Andriulli, Pierrick Sergerie & Festival Peinture Fraîche, Yasha Young Projects, Vox Media, The Union Market District w Waszyngtonie D.C, Hudson River Park Trust, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, Miasto Paryż, Miasto Lyon, Metropolia Lyon, Szpital Lyon Croix-Rousse, Ratusz Paryża, Mark Clack, Wood Street.

Kontakt z mediami: Press@RED.org

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/997658/RED_EndCard.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/997659/RED_Trevor_Cosmo_SAVE_LIVES.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/997657/RED_Shepard_Fairey_We_Shape_the_Future_Rose_Shackle.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/997660/RED_Karabo_Poppy_x_RED.jpg

Related Links

http://red.org



SOURCE (RED)