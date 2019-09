PAINT (RED) SAVE LIVES, primera campaña internacional de arte callejero para poner fin al sida

Shepard Fairey comenta: "Siempre me inspiran las organizaciones que pretenden minimizar el sufrimiento y cubrir las necesidades de los que necesitan más ayuda, en lugar de a los adinerados o con poder. Creo que la compasión no debe tener fronteras. También admiro el modelo que anima a las empresas a contribuir y aportar cosas positivas al mundo. Esa filosofía se refleja en mi arte y en mi conducta empresarial. En las obras que he realizado para (RED), usé símbolos que espero se apliquen de forma universal y capten la atención de lo mejor de la naturaleza humana. No quiero que nadie muera de forma prematura ni que no reciba los tratamientos que le puedan ayudar. El sida, la malaria y la tuberculosis son problemas de gran envergadura, por lo que me complace ser una pequeña parte de lo que debe ser un gran esfuerzo por tratarlos".

Un grupo de artistas callejeros de renombre creará obras inspiradas en el ROJO para fomentar la ayuda de las personas y líderes políticos en la financiación de la lucha contra el sida, antes de la sexta Conferencia de recaudación del Fondo Mundial, que presentará el presidente Emmanuel Macron el 10 de octubre en Lyon.

Los artistas transformarán determinados puntos clave de Londres, Nueva York, Washington D. C., Berlín y París durante septiembre y principios de octubre de 2019, lo que culminará en Lyon mientras los principales líderes mundiales se reúnen para prometer financiación para el Fondo Mundial para los próximos tres años. Una buena recaudación ayudaría a salvar 16 millones de vidas y reduciría el índice de mortalidad del VIH, la tuberculosis y la malaria a la mitad.

Bono, cofundador de (RED), comentó: "Los artistas callejeros llevan tiempo haciendo sonar la alarma en la lucha contra el sida desde la aparición del VIH, desde las calles de Nueva York en los años 80, y, ahora, en las próximas semanas en ciudades de todo el mundo con PAINT (RED) SAVE LIVES. Se han conseguido grandes avances, más de lo que muchos expertos predijeron, pero no los suficientes para detener las sirenas. Las mujeres jóvenes siguen llevándose la peor parte de esta enfermedad y cada semana otras 6000 se infectan sin necesidad, lo que resulta exasperante. Yo a eso lo llamo emergencia. El ROJO (RED) es el color de las emergencias".

Además del arte callejero físico, (RED) ha colaborado con diversos artistas para crear lentes de Snapchat de realidad aumentada personalizada, lo que permite llevar nuevas obras al espacio digital, así como mostrar y compartir el apoyo a esta lucha por parte de los usuarios de Snapchat. Los usuarios de Instagram, Facebook y Twitter también pueden compartir su uso de las lentes de Snapchat.

Declaración del artista:

Shepard Fairey - "We Shape the Future Rose Shackle"

Hackney, Londres y lentes de RA de Snapchat

"We Shape the Future Rose Shackle simboliza nuestra capacidad para superar las circunstancias difíciles al usar nuestra creatividad, compasión y, cuando sea posible, colaboración. Todos comprendemos nuestro propio dolor y, con suerte, podemos comprender y empatizar con el dolor de los demás, por lo que el desafío es no dejar que el dolor reduzca tu compasión, sino utilizarlo como combustible para crear mejores soluciones para toda la humanidad".

Curada por el Museum of the Street y su fundador, Scott Lawin, y con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates y de MSD (conocida como Merck en EE. UU. y Canadá), la campaña se creará en el mes que dará paso a la Conferencia de recaudación vital del Fondo Mundial. En la conferencia, a la que asisten líderes políticos de todo el mundo, los países prometerán financiar la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria durante los próximos tres años.

Habrá una subasta de obras donadas por muchos de los artistas de la campaña, además de otros artistas callejeros de renombre, para su vista previa en Artsy el 9 de octubre, y las pujas se abrirán el 14 de octubre. El 50 por ciento de los ingresos por las ventas irán a parar al Fondo Mundial.

"El arte callejero fue la primera red social. El arte público transforma el entorno urbano y actúa como plataforma de comunicación visual que conecta a las personas con ideas y movimientos. La campaña PAINT (RED) SAVE LIVES reúne a artistas increíbles de todo el mundo para crear poderosas nuevas obras vinculadas mediante el idioma visual común del color rojo para cautivar a los observadores y conseguir su compromiso con el cambio social y el respaldo a la lucha por poner fin al SIDA. Me emociona que el Museum of the Street pueda ayudar a dar vida a la campaña PAINT (RED) SAVE LIVES y espero que estas obras inspiren a otros artistas y activistas de todo el mundo a comprometerse con sus comunidades y crear arte con un mensaje y un impacto positivos", afirmó Scott Lawin.

Jennifer Lotito, directora de Operaciones de (RED), comentó: "PAINT (RED) SAVE LIVES ha sido posible gracias a la creatividad, la cultura y la generosidad de la comunidad del arte callejero. Dado que los líderes mundiales y el sector privado se preparan para prometer la financiación del Fondo Mundial para la lucha contra el sida el mes que viene en Francia, (RED) allana el camino para que las personas se centren en el carácter acuciante de esta lucha, ya sea visitando un mural en su ciudad o usando una lente de RA para llevar el arte a su sala de estar. El sida sigue siendo un asunto de crisis, pero no tiene por qué serlo".

Para obtener más información sobre PAINT (RED) SAVE LIVES, las lentes de acceso y unirse a la campaña, visite RED.org o siga a @RED.

Queremos dar las gracias especialmente a Scott Lawin y al Museum of the Street, la Fundación Bill y Melinda Gates, MSD (Merck en EE. UU. y Canadá), The ONE Campaign, Anne-Laure Lemaitre, Zane Meyer y Chop Em Down Films, Louisa St. Pierre y Bernstein & Andriulli, Pierrick Sergerie & Festival Peinture Fraîche, Yasha Young Projects, Vox Media, The Union Market District en Washington D. C, Hudson River Park Trust, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, la ciudades de París y Lyon, la metrópoli de Lyon, el hospital de la Cruz Roja de Lyon, el Ayuntamiento de París, Mark Clack y Wood Street.

