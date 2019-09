PAINT (RED) SAVE LIVES; první globální kampaň uličního umění k zastavení AIDS

Shepard Fairey uvedl; „Vždy mne inspirují organizace, které usilují o minimalizaci utrpení a o pomoc těm, kteří potřebují pomoc nejvíce, namísto bohatým či mocným. Nemyslím si, že by soucit měl mít hranice. Také obdivuji model podněcování podniků, aby vracely zpět a dělaly dobrou věc pro svět. Tato filosofie se odráží v mé vlastní umělecké a obchodní praxi. Ve svých uměleckých dílech pro (RED) jsem použil symboly, které doufám platí univerzálně a apelují na nejlepší stránku lidské povahy. Nechci, aby někdo zemřel předčasně nebo nedostal léčbu, která mu může pomoci. AIDS, malárie a tuberkulóza jsou obrovské problémy, takže jsem rád, že jsem malou součástí toho, co musí být obrovským úsilím k jejich léčbě."

Skupina předních světových uličních umělců vytvoří umělecká díla inspirovaná organizací (RED), která mají zapojit lidi a povzbudit politické lídry, aby plně financovali boj s AIDS, před šestou konferencí Globálního fondu, kterou bude pořádat prezident Emmanuel Macron 10. října v Lyonu.

V září a začátkem října 2019 budou umělci proměněna klíčová místa v Londýně, New Yorku, Washingtonu D.C., Berlíně a Paříži. Akce vyvrcholí v Lyonu, kde se sejdou světoví lídři, aby na příští tři roky přislíbili financování do Globálního fondu. Úspěšné dofinancování pomůže zachránit 16 milionů životů a snížit úmrtnost na HIV, tuberkulózu a malárii o polovinu.

Bono, spoluzakladatel organizace (RED), řekl; „Pouliční umělci bijí na poplach v boji proti AIDS od okamžiku, kdy se objevil virus HIV – počínaje ulicemi New Yorku v 80. letech a nyní v příštích týdnech ve městech po celém světě prostřednictvím kampaně PAINT (RED) SAVE LIVES. Byl zaznamenán velký pokrok, větší než mnozí odborníci předpovídali, ale ještě ne dost velký na to, abychom mohli této činnosti zanechat. Mladé ženy jsou i nadále vystaveny nebezpečí této nemoci a je k nevíře, že každý týden je 6 000 z nich zbytečně infikováno. ČERVENÁ (RED) je barva nouzového stavu."

Kromě fyzického pouličního umění organizace (RED) spolupracovala s řadou umělců na vytvoření zakázkových objektivů s rozšířenou realitou pro aplikaci Snapchat, čímž uvádí nové umění do digitálního prostoru a umožňuje uživatelům aplikace Snapchat ukázat a sdílet svou podporu pro boj s AIDS. Uživatelé Instagramu, Facebooku a Twitteru mohou také sdílet své využití objektivů Snapchat.

Prohlášení umělce:

Shepard Fairey – „We Shape the Future Rose Shackle" (Vytváříme budoucí růži v okovech)

Hackney, Londýn a objektiv AR v aplikaci Snapchat

„Obraz We Shape the Future Rose Shackle symbolizuje naši schopnost překonávat obtížné okolnosti pomocí kreativity, soucitu a spolupráce, kdykoli je to možné. Všichni chápeme naši vlastní bolest a doufejme, že dokážeme pochopit a vcítit se do bolesti jiných, takže výzvou je nenechat bolest snížit váš soucit, ale využít ji jako energii k prosazování lepších řešení pro celé lidstvo."

Kampaň, kterou podporují Museum of the Street a její zakladatel Scott Lawin s podporou nadace Bill & Melinda Gates Foundation a společnosti MSD (známé jako Merck v USA a Kanadě) bude probíhat v měsíci před klíčovou konferencí pro dofinancování Globálního fondu. Této konference se zúčastní političtí lídři z celého světa, aby se zavázali v nadcházejících třech letech financovat boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii.

Aukce děl darovaných mnoha umělci kampaně a dalšími předními pouličními umělci bude k dispozici k náhledu na platformě Artsy 9. října. Aukční prodej bude zahájen 14. října. Padesát procent všech výnosů z prodeje půjde do Globálního fondu.

„Pouliční umění představuje původní sociální média. Veřejné umělecké dílo transformuje městské prostředí a slouží jako platforma vizuální komunikace, která spojuje lidi s nápady a hnutími. Kampaň PAINT (RED) SAVE LIVES spojuje úžasné umělce z celého světa, aby vytvořili nová působivá díla propojená společným vizuálním jazykem červené barvy, která zaujmou diváky a zapojí je do společenských změn a podpory boje proti AIDS. Jsem nadšený, že Museum of the Street pomohlo ke vzniku kampaně PAINT (RED) SAVE LIVES a doufám, že tato díla budou inspirovat další umělce a aktivisty na celém světě, aby se zapojili do zlepšování svých komunit a vytváření umění s pozitivním poselstvím a dopadem," uvedl Scott Lawin.

Jennifer Lotito, provozní ředitelka organizace (RED), dodala: „Kampaň PAINT (RED) SAVE LIVES byla možná díky kreativitě, kultuře a velkorysosti komunity pouličního umění. Protože světoví lídři a soukromý sektor se připravují na příslib financování Globálního fondu pro boj proti AIDS příští měsíc ve Francii, organizace (RED) usnadňuje lidem zapojení lidí, pochopení naléhavosti tohoto boje – ať už jde o návštěvu nástěnné malby ve vašem městě nebo využití AR objektivu, který přinese umění přímo do vašeho obývacího pokoje. AIDS je stále krizí, ale nemusí být."

Pro více informací o kampani PAINT (RED) SAVE LIVES, přístup k aplikačním objektivům a připojení se ke kampani, navštivte webové stránky RED.org nebo sledujte @RED.

Zvláštní poděkování si zaslouží: Scott Lawin a Museum of the Street, nadace Bill & Melinda Gates Foundation, společnost MSD (v USA a Kanadě známá jako Merck), The ONE Campaign, Anne-Laure Lemaitre, Zane Meyer and Chop Em Down Films, Louisa St Pierre a Bernstein & Andriulli, Pierrick Sergerie & Festival Peinture Fraîche, Yasha Young Projects, Vox Media, The Union Market District ve Washingtonu DC, Hudson River Park Trust, konzervatoř Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, město Paříž, město Lyon, metropole Lyon, nemocnice Lyon Croix-Rousse, Pařížská radnice, Mark Clack, Wood Street.

