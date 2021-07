Pais vaidosos e com a autoestima elevada: conheça os tratamentos estéticos que têm ganhado a confiança dos homens

Segundo o médico dermatologista Dr. Maurício Sato (CRM- PR 20154), os homens de fato têm se preocupado mais com sua aparência, mas ainda receosos de que fique evidente que foi realizado algum procedimento estético: "Na hora de indicar o melhor tratamento para os meus pacientes homens, me baseio nas particularidades do rosto masculino e o que ele entende por beleza. Normalmente, eles buscam por resultados que sejam os mais naturais possíveis, preferindo ter o contorno facial bem delimitado e amenizar rugas e linhas finas". O profissional ainda destaca que as expectativas precisam ser racionais e a preservação da saúde do paciente deve vir em primeiro lugar.

Como apontado pela própria ISAPS, a toxina botulínica é um dos procedimentos mais procurados justamente porque atende uma das expectativas dos pacientes homens que é o tratamento de rugas e linhas finas. Para atender essas queixas, a Galderma Aesthetics desenvolveu a Relax & Refresh Technique, um método inovador que combina a aplicação de toxina botulínica A, e a hidratação injetável à base de ácido hialurônico, Restylane® Skinboosters™.

"O principal objetivo dessa técnica é reduzir rugas por meio do relaxamento da musculatura com a toxina botulínica A e a melhoria geral da qualidade da pele por meio da hidratação injetável à base de ácido hialurônico. Os resultados podem ser observados após as primeiras sessões e seus efeitos podem durar até 6 meses", explica o dermatologista.

As substâncias são aplicadas em regiões e sessões diferentes com um intervalo de duas semanas. Primeiro, aplica-se a toxina botulínica A onde há maior concentração de rugas dinâmicas com o objetivo de relaxar a musculatura e evitar que se formem as rugas estáticas. Posteriormente, aplica-se Restylane® Skinboosters™ para tratar as linhas finas que já tenham marcado a pele ou até cicatrizes de acne. Além disso, os skinboosters auxiliam na hidratação e recuperam a luminosidade e elasticidade da pele, melhorando sua textura.

Já para definir e recuperar o contorno facial, uma das técnicas utilizadas é a Firm & Lyft que alia o poder do combate à flacidez por meio do estímulo da produção de colágeno com o bioestimulador à base de ácido poli-L-lático - Sculptra® -, ao efeito lifting facial proporcionado pelo preenchedor à base de ácido hialurônico, Restylane® Lyft™.

"A Firm & Lyft Technique é muito indicada para pacientes que estão com o aspecto de rosto 'derretido', pois perderam volume e sustentação. Durante o processo de envelhecimento, a espessura da derme diminui em consequência de alterações estruturais das fibras colágenas e elásticas. Nesses casos, o preenchedor à base de ácido hialurônico atua recuperando o volume perdido e o bioestimulador à base de ácido poli-L-lático traz sustentação para a face, atuando na definição da moldura do rosto", esclarece Dr. Maurício.

Mas, além de realizar procedimentos estéticos pouco invasivos, é importante implementar uma rotina de skincare no dia a dia. É necessário adquirir produtos específicos para cada tipo de pele e cumprir todas as etapas de cuidados com a pele, que são: higienização, hidratação e fotoproteção. "O excesso de sol e exposição intensa a luz visível são um dos fatores que desencadeiam o processo de envelhecimento precoce. Por isso, o uso de protetor solar, assim como as demais etapas, deve ser feito todos os dias, faça chuva ou faça sol", orienta o dermatologista.

