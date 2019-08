Pajaris by Camila Panades, a marca de moda praia que está revolucionando o mercado

SÃO PAULO, 23 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- PAJARIS by Camila Panades - conheça a marca de roupa de banho que é a nova queridinha de atrizes como Juliana Paes, Giovanna Antonelli e Flavia Alessandra além de movimentar incríveis sete milhões de visualizações por semana nas redes sociais.

A grife é também a escolhida para compor o visual de várias mulheres influentes do meio digital e da alta sociedade paulistana como Raquel Apollonio, Elisa Zarzur, Suzana Gullo, Marcele Becker, Nah Cardoso, Mariana Sampaio, Gabriela Lenzi, Dani Bananinha, Larissa Manoela, Mariana Nolasco, Mirela Santos entre muitas outras.

David Panades, diretor comercial da Pajaris, entrega parte da receita do sucesso: "A parceria entre a marca e as celebridades nasceu de forma totalmente orgânica. Todas as parcerias surgiram de forma espontânea de mulheres que se identificaram pela marca e que se encantaram com os nossos modelos de biquínis diferenciados que não se encontra em marcas concorrentes ou similares. Muitas celebridades e influenciadoras nos procuram porque precisam viajar e não encontraram o que procuravam em outras marcas".

A Pajaris é a marca de moda praia que mais investe em inovação e antecipação de tendências internacionais em biquínis, maiôs e saídas de praia. A grife surge do talento da estilista Camila Panades que com sua bagagem cultural de viagens pelo mundo está sempre antenada em relação ao o que está em alta.

"De forma natural, a marca foi ganhando destaque nas mídias sociais por conta dos lançamentos que realizamos todo mês, que vão desde os novos modelos ou introdução de diferentes tecidos, estampas e texturas. O boom digital se deu quando a Camila resolveu recriar o modelo Aviador que é uma interpretação moderna do nosso querido asa delta, e de lá para cá, Camila foi inovando e trazendo de volta, os queridos modelos fio-dental de uma maneira mais sofisticada", explica David.

Um dos espaços de maior influência da marca é a rede social. Só no Instagram, a Pajaris movimenta incríveis sete milhões de visualizações por semana.

"O nosso diferencial é que somos uma marca 100% digital, onde o canal e-commerce é o principal espaço da marca e para que isso acontecesse, tivemos que mudar todo o modelo de negócio. Acabamos com o canal de atacado para ter contato direto com as mulheres que usam a marca, colocamos no site a Trustvox que mostra as avaliações reais e sem filtro, para assim, sentir o que era a preferência das mulheres que vestem a marca. Em segundo lugar, tivemos que acabar com as coleções, pois em três meses sentimos que o moda mudava muito e não poderíamos esperar mais de uma semana para lançar um novo modelo ou estampa. E por último, escolhemos o canal e-commerce, pois percebemos que era muito difícil encontrar biquínis modernos e lançamentos no inverno, e para a mulher que usa nossas peças, não existe inverno, pois quando é inverno no Brasil, elas estão curtindo o verão europeu e precisam do melhor modelo para compor seu estilo e se sentir confiante, elegante e ditando tendência", finaliza o profissional.

A marca possui ainda uma loja online nos Estados Unidos www.pajaris.us e dois pontos de vendas físicas, um em Moema, em São Paulo e um no Hotel Pestana Rio Atlântica, em Copacabana.

@pajaris / www.pajaris.com.br

Telefone: 11 2884-1224

