Pajaris: Marca de biquínis investe em transparência para o verão 2020

SÃO PAULO, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Uma marca que quer trazer exclusividade e tendências do verão Europeu já deve estar mergulhada nas novidades do verão de 2020. E a Pajaris está comprometida a antecipar as tendências e ser uma das marcas pioneiras de trazer os lançamentos e tudo o que está nas principais passarelas das cidades mais badaladas do mundo.

Com isso em mente, os últimos lançamentos da marca estão de arrasar e com muita transparência que entrará em ação na moda praia para o verão 2020.

Transparências em biquínis

A transparência deve ser muito bem planejada e colocada em uma parte estratégica do biquíni para que a mulher se sinta confortável e não tenha medo de mostrar o que não deve. A Pajaris fez um estudo aprofundado e lançou um biquíni tomara que caia incrível em três cores diferentes para você literalmente brilhar na beira da praia.

O Biquíni Piper tem o top no estilo faixa, aquele tomara que caia todo glamoroso e tem recortes em tule transparente em locais estratégicos, valorizando o busto feminino. Esse modelo não possui bojo. A tecido que cobre os seios é brilhoso e tem proteção UV50.

Já a calcinha é outro show à parte. Oferecendo um modelo semi fio, ela também possui recortes em tule nas laterais, tudo isso com muita sensualidade e segurança para a mulher.

Esse modelo foi lançado em três cores: preto, marrom e prata.

Transparências em saídas de praia

A Pajaris também investiu em transparência para as saídas de praia com o lançamento de dois modelos de saída de praia com transparência, o que garante aquele ar sexy por cima do biquini.

A Saia Natalie carrega babados na barra de uma saia mais comprida e com pontos estratégicos de transparência, é aquele revelar partes do corpo, mas sem mostrar tudo. Ela combina com todos os modelos de biquíni, garante o conforto e todo o glamour na hora de sair da praia.

Conheça a Pajaris

A marca se preocupa em combinar beleza, conforto, luxo e tendências oferecendo produtos de alta qualidade e com acabamento impecável.

O nome Pajaris foi inspirado em "Pajaros", pássaros em espanhol, um nome de pronúncia e significados fortes de liberdade, voo livre, céu aberto, movimento e como um pássaro migratório, migramos de um hemisfério ao outro em busca de um Verão sem Fim, trazendo tendências do verão europeu diretamente para o Brasil!

A Pajaris possui um e-commerce para venda de biquínis e saídas de praia de todos os modelos da moda praia que são as maiores tendências da Europa. Além do e-commerce a marca possuí lojas físicas em São Paulo e Rio de Janeiro.

www.pajaris.com.br

Contato:

David Panades

Telefone: 11 2884-1224

E-mail: contato@pajaris.com.br

www.pajaris.com.br

FONTE Pajaris

