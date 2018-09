Palírna Hennessy oznámila spolupráci s legendárním režisérem Ridleym Scottem, který se vrací k reklamě po 15 letech, aby režíroval nadcházející kampaň „Hennessy X.O - Worlds of Greatness"

Propagační film je natáčen produkční společností RSA Films pana Scotta, která tento rok slaví své 50. výročí.

Ridley Scott uvedl: „Jsem velmi potěšen, že jsem se pro svou první reklamu za 15 let spojil s palírnou Hennessy. Od samého začátku byl tento projekt tvůrčím procesem. Uviděl jsem předběžný scénář, který okamžitě vyvolal mou reakci. Začal jsem poznamenávat a ty čmáranice se změnily v podrobný scénář a produktivní návštěvu regionu Cognac. Partnerství s palírnou Hennessy jsem si užíval, protože po celou dobu byl absolutní prioritou tvůrčí proces. Výsledkem není pouhá reklama, je to zábava. Nyní se nacházíme ve fázi postprodukce s talentovaným týmem počítačových grafiků a těším se na oficiální zahájení v roce 2019."

„Atraktivita luxusu spočívá v emocích, jedná se o budování snu. Kdo je pro Hennessy X.O, ikonický vlajkový produkt naší řady Original XO, lepší než světový tvůrce jako Ridley Scott? Jeho mistrovství a představivost jsou nepřekonatelné, získá si srdce a mysl našich příznivců," říká Thomas Moradpour, globální marketingový ředitel palírny Hennessy.

„Světy geniality" jsou kreativními interpretacemi každé chuti, popsané degustační komisí palírny Hennessy (Comité de Dégustation) jako ilustrace chutí a nádechů koňaku Hennessy X.O: sladký nádech, rostoucí teplo, pikantní příchuť, splývavý plamen, čokoládové utišení a dřevité tóny kulminující nekonečnou odezvou.

Všech sedm příchutí bude evokativně představeno pod vedením filmového režiséra, s jeho rozvratným smyslem pro vyprávění a zobrazování, jedinečným osvětlením a jeho talentem pro radikální a technickou inovaci.

Řada sedmi 3D reklam vytvořených ve spolupráci s laboratoří vizuálních řešení Foam Studio v Berlíně bude předcházet celému filmu a celosvětově debutovat na podzim roku 2018. Vizionářské studio Foam vytváří sedm emblematických tunelů, které povedou k úplné Odyseji Ridleyho Scotta představené v roce 2019. Smyslové vizuální dílo ztělesňuje každou ze sedmi odlišných chutí koňaku Hennessey X.O v hmatové, hypergrafické a poetické podobě, která se pohybuje mezi realitou a mytickým ztvárněním.

Film i 3D reklamy byly vytvořeny reklamní agenturou DDB° Paris.

Tisková a video kampaň „Světů geniality" (Worlds of Greatness) palírny Hennessy.

Režisér: Ridley Scott



Producent: Debbie Garbey



Režisér fotografie: Dariusz Wolski



1. asistent režiséra: Raymond Kirk



Filmový architekt: Marc Holmes



Návrhář kostýmů: Charlotte Law



Make-up: Polly Earnshaw



Redaktor: Jim Weedon



Hudební producent: Tomek Zietkiewicz



Hudební ředitel grafiky (CG): Carsten Keller



Kreativní ředitel hudební produkce: Ryan Hays

VÝROBA



RSA Films



Generální ředitel: Kai Hsiung



Výkonný producent: Debbie Garvey

75 Paris



Generální ředitel: Emmanuel Guiraud



Výkonný producent: Annabelle Fournier

Stillking Prague



Producent: Lida Ordnungova

TISK



Foam Studio

DDB° Paris



Výkonný kreativní ředitel: Alexander Kalchev



Creative Directors: Pierre Mathonat, Alexis Benbehe



Producent tisku a TV: Quentin Moenne Loccoz



Umělecký ředitel pro tisk: Nicolas Malcorps

O RIDLEYM SCOTTOVI

Ridley Scott, jeden z nejvýznamnějších světových režisérů a producentů, je nejvíce znám díky práci na filmech Thelma & Louise, Alien, Black Hawk Down a Blade Runner. Jeho velkolepý film Gladiator získal ocenění Oscar, Golden Globe® a BAFTA za nejlepší snímek, stejně jako Oscara za nejlepšího herce v hlavní roli pro Russella Crowa. Během své celé zvučné kariéry získal ocenění Emmy, filmového festivalu v Cannes a ceny PGA. V roce 1968 založil společnost RSA jako komerčního domu, který vytvořil některé z nejuznávanějších firemních značek na světě. V roce 1995 založil společnost Scott Free Productions, která se stala produkční společností pro jeho filmové a televizní projekty jako Hannibal, Man on Fire, American Gangster a Concussion, kritiky uznávané drama stanice CBS, The Good Wife a populární televizní filmy Killing Lincoln, Killing Kennedy a Killing Jesus. Mezi nejnovější celovečerní filmy společnosti Scott Free patří Blade Runner 2049, v němž hrají Ryan Gosling a Harrison Ford a Murder on the Orient Express, kde hrají Kenneth Branagh, Johnny Depp a Michelle Pfeiffer. K nejnovější projektům režírovaným panem Scottem patří Alien: Covenant, pokračování filmu Prometheus, kde hrají Michael Fassbender a Katherine Waterston a film All Money in the World o únosu Johna Paula Gettyho III, kde hrají Christopher Plummer, Michelle Williams a Mark Wahlberg, který debutoval v prosinci roku 2017. Scottova fascinace reklamou se datuje zpět k jeho studiu na londýnské Royal College of Art. Během své kariéry neustále proměňoval oblast reklamy.

O PALÍRNĚ HENNESSY

Přední výrobce koňaku Maison Hennessy září v celém světě svým výjimečným know-how již více než 250 let. Značka založená na dobyvatelském duchu Richarda Hennessyho je přítomna ve více než 130 zemích.



Palírna Hennessy, se sídlem v srdci regionu Charente je také pevným pilířem regionální ekonomiky. Úspěch a dlouhověkost palírny jsou zakořeněny v dokonalosti jejích koňaků, z nichž každý se rodí z jedinečného procesu přenosu z generace na generaci.



Hennessy, první výrobce vína a lihovin, který získal certifikaci ISO 14001, spojuje svou inovační schopnost a podporu všech svých partnerů, aby chránil tuto výjimečnou oblast.



Jako klenot konglomerátu LVMH Group je palírna Hennessy významným přispěvatelem francouzského zahraničního obchodu s vývozním prodejem 99% výroby a celosvětovým propagátorem francouzského umění života.

Sedm „Světů geniality" koňaku Hennessy X.O

Sladký nádech: Chuť obsahuje teplý nádech příchutí kandovaného ovoce – lehká sladkost pomerančů spojených s jemnou ostrostí meruněk.

Rostoucí teplo: Fascinující pocit intenzivního, rostoucího tepla pomalu odhaluje komplexní chuť eaux-de-vie, které trpělivě dozrávaly v dubových sudech.

Pikantní příchuť: Silný kořeněný nádech škádlí chuť výrazně pepřovou příchutí.

Splývavý plamen: Vlna tepla narůstá, dosahuje vrcholu a poté se zlomí; v ústech se rozplývá pocit nebývalé plnosti. Cítíme plný a smyslný obsah.

Čokoládové utišení: Dochází k postupnému objevení něčeho povědomého. Jedná se o vyváženou příchuť husté hořké čokolády. Lehce sladká a hedvábně hladká, jemně hladí patro.

Dřevité tóny: Náhle cítíme úžasný pocit – silné přílivy a odlivy dubových tónů prokládaných vanilkou. Díky silné a komplexní chuti cítíme jejich přítomnost, která poté odchází.

Nekonečná odezva: Pomíjející dubové tóny zpočátku způsobují dlouhé a všudypřítomné zakončení s odezvou jemnosti všech příchutí a předcházejících pocitů, stejně jako komplexnosti míchání a dlouhého procesu zrání koňaku X.O.

