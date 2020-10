PAL-V: Das erste fliegende Auto der Welt ist unterwegs

Mike Stekelenburg, CTO von PAL-V, blickt noch einmal auf die Entwicklung zurück: „Ich hatte die Erinnerungen an die Flug- und Fahrversuche mit unserem Proof-of-Concept, dem PAL-V One, im Kopf und freute mich darauf, den Liberty zu testen. Um diesen Meilenstein zu erreichen, arbeiten wir seit vielen Jahren mit den Straßenverkehrsbehörden zusammen. Die Aufregung im Team ist riesig. Es war eine große Herausforderung, es zu schaffen, dass ein „zusammengefaltetes Flugzeug" alle Zulassungstests besteht." Stekelenburg fügt hinzu: „Das Schwierigste bei der Herstellung eines fliegenden Autos ist es, sicherzustellen, dass die Konstruktion sowohl den Luft- als auch den Straßenverkehrsvorschriften entspricht. Ich spüre die Energie in unserem Team: Wir sind hochmotiviert, hart auf die letzten Meilensteine hinzuarbeiten und auch die Flugzulassung des Liberty zu erhalten."