PAL-V dévoile le modèle de production de sa voiture volante en édition limitée

Comme l'explique Robert Dingemanse : « L'Edition PAL-V Pionner est destinée à ceux qui souhaitent faire partie du groupe unique des personnes qui veulent écrire l'Histoire avec nous. Ils seront aux avant-postes d'une révolution de la mobilité, où nous n'aurons plus seulement des véhicules qui ne peuvent que rouler. Ils seront les premiers automobilistes volants de leur pays pratiquant le « FlyDriving » vers toutes les destinations. »

Développer une voiture volante exige beaucoup de temps et de persévérance. C'est un projet révolutionnaire, notamment parce que PAL-V a conçu un véhicule commercial qui respecte les réglementations existantes, très différent en cela du seul intérêt d'un nouveau concept technique. « Bien que de plus en plus de concepts volants soient annoncés, seules une poignée de sociétés travaillent sur une voiture réellement volante : une voiture qui puisse à la fois voler et rouler, idéale pour la mobilité interurbaine. Cette combinaison offre une liberté sans précédent : la mobilité volante en porte-à-porte », ajoute pour sa part Mike Stekelenburg, ingénieur en chef chez PAL-V. Et de poursuivre : « Le principe de l'autogire nous offre non seulement une voiture volante sûre et facile à utiliser, mais nous permet également de la rendre compacte et respectant la réglementation existante, facteur le plus important pour construire un véhicule volant utilisable. »

Avec le lancement de PAL-V Liberty Pioneer, PAL-V ouvrira un nouveau chapitre de la mobilité personnelle. Cette édition Pioneer donne à 90 personnes dans le monde la possibilité de dépasser les limites.

