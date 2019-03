PAL-V enthüllt das Produktionsmodell seines fliegenden Autos in limitierter Auflage

„Wir hatten bereits im Vorjahr angekündigt, dass wir mit einer limitierten Auflage des PAL-V Liberty anfangen würden. In diesem Jahr zeigen wir die speziellen Elemente dieser limitierten Ausgabe, die ab 2020 ausgeliefert werden soll", so Dingemanse. Neben anderen Funktionen verfügt die PAL-V Liberty Pioneer Edition über ein Cockpit mit doppelten Kontrollen und einem Electronic Flight Instrument System. Was den Pioneer weiterhin vom normalen Liberty unterscheidet sind das Kohlenstoff-Paket sowie die maßgefertigte Innenausstattung und das exklusive Farbschema in zwei Farbtönen.

Dingemanse, CEO von PAL-V, erklärte: „Die Pioneer Edition ist für diejenigen, die Teil einer einzigartigen Gruppe sein wollen, welche gemeinsam mit uns Geschichte schreibt. Sie werden an vorderster Front der Mobilitätsrevolution stehen, wenn unsere Autos nicht länger aufs Fahren beschränkt sind. Sie werden die ersten Autoflieger in ihren jeweiligen Ländern sein, die an alle Zielorte fliegfahren."

Die Entwicklung eines fliegenden Autos kostet viel Zeit und erfordert ein starkes Durchhaltevermögen. Es ist eine revolutionäre Entwicklung, insbesondere da PAL-V ein kommerzielles Fahrzeug entworfen hat, das den bestehenden Vorschriften entspricht und nicht nur ein interessantes technisches Konzept ist.. „Es werden zwar immer mehr Konzepte für Flugautos angekündigt, aber nur einige wenige Unternehmen arbeiten wirklich an ihnen: Autos, die sowohl fahren als auch fliegen können und damit perfekt für den Verkehr zwischen Städten geeignet sind. Die Kombination bietet ein noch nie dagewesenes Maß an Freiheit", so Mike Stekelenburg, Chief Engineer bei PAL-V. Weiter erklärt er: „Das Tragschrauber-Prinzip bietet uns nicht nur ein sicheres und einfach zu steuerndes fliegendes Auto, sondern ermöglicht es uns auch, dieses kompakt und den geltenden Vorschriften entsprechend zu gestalten, was der wichtigste Faktor beim Bau eines verwendbaren fliegenden Autos ist."

Mit dem Baubeginn des PAL-V Liberty Pioneer wird PAL-V das nächste Kapitel der persönlichen Mobilität eröffnen. Die Pioneer Edition eröffnet 90 Menschen weltweit die Möglichkeit, über alles hinaus zu gehen.

