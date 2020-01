Palmaïa, The House of AïA, um novo e exclusivo enclave de praia na Riviera Maya, recebe os hóspedes com programas holísticos únicos e rituais musicais para uma conexão profunda

O fundador e visionário por trás de Palmaïa, Alexander Ferri, projetou a experiência do resort segundo seu próprio modo de vida, com a crença de que a exploração interna e o respeito à natureza e à comunidade são fundamentais para reunir as pessoas e criar mudanças significativas. O resort é um local onde os visitantes podem buscar crescimento pessoal através dos rituais de cura e de profundas cerimônias de conexão da propriedade.

Uma das joias da experiência é o programa Arquitetos da Vida liderado pelo Xamã Balder local. Juntamente com professores e guias visitantes selecionados a dedo, Balder conduzirá os hóspedes através de rituais como as cerimônias de cacau, ioga, cura através de sons vibracionais múltiplos, meditação, cerimônias de plantas e práticas antigas que inspiram reflexão, exploração e conexão.

O resort também contará com um programa de Rituais de Som que presta homenagem ao ambiente musical de Tulum e Mykonos, mas em um ambiente mais exclusivo e descontraído, disponível apenas para os hóspedes. Palmaïa se tornará um palco para músicos experimentais criativos que transportarão os hóspedes através de batidas profundas e curadoras, e música eletrônica de fusão profunda com sobreposições acústicas. Esses rituais musicais acontecem diariamente de várias formas, das 16h à meia-noite, permitindo que todas as idades desfrutem de alguma diversão consciente.

"Existe uma comunidade crescente de pensadores não convencionais e investigadores espirituais que se reúnem em pequenas comunidades ao redor do mundo para abraçar a criatividade, a música e o meio ambiente. Juntos, estamos criando uma nova consciência coletiva moderna", disse Ferri. "O Palmaïa foi projetado para ser um desses pontos de encontro e atualmente é o único enclave natural de praia com visão de futuro desse tipo. Um lugar seguro onde podemos criar mudanças positivas dentro dos limites da sociedade moderna".

Perfeitamente compatível com os arredores do mar do Caribe e da selva, Palmaïa oferece aos viajantes todas as suítes à beira-mar, cada uma com seu próprio terraço privativo com vista do mar do Caribe em sete layouts distintos. Incluem suítes para famílias com camas de beliche para crianças, bem como suítes abertas para adultos, suítes com acesso externo a uma das quatro piscinas infinitas do hotel; e suítes acomodadas na selva à beira-mar - todas projetadas de forma sustentável e sem o uso de produtos de origem animal. Um guia nômade será atribuído a cada viajante para atender às necessidades dos hóspedes durante toda a estadia e, para os pais, Palmaïa opera o único programa holístico de atividades divertidas para crianças em hospitalidade, administrado por educadores certificados Waldorf.

Enquanto estiverem na propriedade, os hóspedes podem jantar em quatro restaurantes selecionados junto com um food truck rotativo, cada um servindo comida de fontes éticas de fazendas e pescarias confiáveis no México. O Chef Executivo Eugenio Villafaña, que se formou em vários restaurantes premiados Michelin, supervisiona a programação culinária. Isso inclui a criação de menus paralelos à base de plantas para cada local de jantar, uma oferta culinária única na Riviera Maya e em todo o setor de hotelaria. Liderando a programação de refeições baseada em plantas está ex-aluno do Noma, Mauricio Alvarez.

O requintado restaurante LEK serve gastronomia mexicana; Mar de Olivio é um destino para a culinária mediterrânea redefinida; e o restaurante de fusão oriental Ume combina culinária tailandesa e continental para jantares à la carte, destacando fragrâncias sensuais, sabores exóticos e tons densos. Su Casa, um bar de praia e restaurante integrado nas dunas oferece um ambiente descontraído de praia do Caribe, confortável com os dedos na areia, enquanto El Caminante, oferece uma experiência autêntica de food truck com menu rotativo diário.

No Eolo Beach Club ouvimos as batidas dos artistas sonoros visitantes, dois bares de piscina servem coquetéis de frutas frescas e criações personalizadas com base no humor dos hóspedes, e o exclusivo Atlas Club cria libações até altas horas da noite e abriga um Health Café onde os hóspedes podem relaxar em um ambiente mais moderno de loft urbano, enquanto saboreiam matcha lattes e comem torradas de abacate.

O resort também inclui um spa na selva, Atlantis, onde cerimônias antigas como o célebre Temazcal são incluídas no menu de serviços. No Atlantis, somos guiados pelo Livro dos Nove Caminhos para a Saúde, projetado para tratar emoções como causas e não as dores físicas. As salas de tratamento apresentam janelas do chão ao teto onde é possível ver as folhagens e estão imersas entre cenotes naturais usados para rituais e meditação. A academia também está escondida na selva.

Guiado pela filosofia de que o crescimento pessoal é o caminho para se conectar com a Natureza, Palmaïa foi concebida sem perturbar a paisagem original da natureza. O resort foi projetado com a sustentabilidade em mente e se esforça para se tornar uma das primeiras propriedades realmente carbono-neutro no mundo em 2021, compensando a energia que Palmaïa usa construindo painéis solares no resort e em outras partes do México. Além disso, os hóspedes não encontrarão garrafas de água de plástico na propriedade e todas as comodidades do banheiro serão recarregáveis e feitas com ingredientes 100% biodegradáveis e óleos essenciais.

Palmaïa é uma comunidade generosa e fornecerá tudo o que os hóspedes precisarem dentro do custo da estadia, para que eles possam desfrutar de acesso irrestrito sem a necessidade de trocar moedas. Os valores de inauguração começam em US$ 600 por pessoa, por noite. Para reservas e informações sobre Palmaïa, The House of AïA, envie um e-mail a contact@thehouseofaia.com ou visite www.thehouseofaia.com e @thehouseofaia.

