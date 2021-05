PALO IT es seleccionado para unirse al programa "New Champions" del Foro Económico Mundial

HONG KONG, 12 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- PALO IT, una empresa global de consultoría en innovación y desarrollo de software en modo ágil, anunció su reconocimiento como "New Champions" del Foro Económico Mundial 2021. El programa New Champions reúne a más de 100 empresas dinámicas y de alto crecimiento que están aplicando nuevos modelos de negocio, tecnologías emergentes y estrategias de crecimiento sostenible.

"Nos complace darle la bienvenida a PALO IT como parte de la Comunidad de New Champions", afirmó Julia Devos, Directora de la Comunidad de New Champions en el Foro Económico Mundial. "La misión de PALO IT de aprovechar el poder de la tecnología para el bien común se alinea con la misión general del Foro Económico Mundial de mejorar la situación del mundo. Estamos ansiosos por trabajar con ellos y desarrollar nuestra alianza a largo plazo".

Fundada en 2009 en París, Francia, la compañía ahora opera en Europa, la región APAC, Norteamérica y Sudamérica. PALO IT se esfuerza por alinear el negocio con el propósito en todas sus actividades. La empresa cuenta con la certificación B Corp en Singapur y Hong Kong, y con la designación "entreprise à mission" (Corporación Benéfica) en Francia.

Este reciente título de Nuevo Campeón del Foro Económico Mundial (FEM) está en línea con la misión general de PALO IT: utilizar la tecnología como una fuerza para el bien al ayudar a las empresas a transformarse para mejorar nuestro mundo.

Stanislas Bocquet, fundador y director ejecutivo de PALO IT, comentó: "Estamos poniendo el poder transformador de las tecnologías exponenciales al servicio de nuevos modelos de negocio, formas de pensar, productos y servicios, todos ellos sostenibles y regenerativos. Sobre todo, estamos aquí para inspirar y equipar a las empresas Fortune 1000 y de última generación para trabajar en pos de un cambio positivo en un mercado que cambia rápidamente".

"Ser parte de la Comunidad de New Champions es un privilegio y una responsabilidad", prosiguió Bocquet. "Esperamos trabajar en estrecha colaboración con el Foro Económico Mundial y sus miembros, y lograr un sólido aprendizaje a partir de dicho trabajo, para garantizar un futuro mejor para todos".

Acerca de PALO IT

PALO IT es una empresa global de consultoría en innovación y desarrollo de software en modo ágil dedicada a ayudar a las organizaciones a adoptar la tecnología como una fuerza para el bien. Reúne a más de 500 expertos a nivel internacional en cinco continentes, trabajando con clientes para lanzar rápidamente productos y servicios, crear nuevos modelos de negocio y preparar el liderazgo y la cultura para el futuro. Puede obtener más información en palo-it.com.

FUENTE PALO IT Hong Kong Limited

