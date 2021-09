Palou y Honda se llevan los campeonatos NTT INDYCAR 2021

Honda también impulsó al ganador de la carrera de hoy, ya que Colton Herta de Andretti Autosport lideró 43 de las 85 vueltas para obtener su tercera victoria en 2021, y la primera en su circuito de "casa" en Long Beach.

Resultados de Honda en el Gran Premio Acura de Long Beach

· 1.o Colton Herta Andretti Autosport Honda · 3.o Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda · 4.o Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda · 6.o Alexander Rossi Andretti Autosport Honda · 7.o Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda · 9.o Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda · 12.o Ed Jones Dale Coyne Racing con Vasser-Sullivan Honda · 14.o James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda · 16.o Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda · 17.o Jimmie Johnson-R Chip Ganassi Racing Honda · 20.o Helio Castroneves Meyer Shank Racing Honda · 22.o Oliver Askew Rahal Letterman Lanigan Honda · 23.o Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda · 24.o Romain Grosjean-R Dale Coyne Racing con RWR Honda · 28.o Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda

R – Novato

Campeonato Final de Fabricantes de la SERIE NTT INDYCAR

Honda 1,401 puntos (título 10 de Honda, 4.o consecutivo) Chevrolet 1,238

Clasificación final Campeonato de Pilotos de la SERIE NTT INDYCAR

1. Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda 549 puntos (3 victorias) 2. Josef Newgarden, Team Penske 511 (2 victorias) 3. Pato O'Ward, Arrow McLaren SP 487 (2 victorias) 4. Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda 481 (1 victoria)

Declaraciones

Colton Herta (Andretti Autosport Honda), ganador de la carrera, su tercera victoria en 2021 y sexta a nivel profesional en la Indy Car: "Se siente increíble [ganar el Gran Premio Acura de Long Beach]. Trajimos un excelente auto aquí, y [esta carrera] había estado en mi "lista de deseos" durante tanto tiempo, no encuentro las palabras. Tomó mucho trabajo [avanzar del 14.o al círculo de victoria] y es una carrera tan importante para Honda y Acura. Estoy muy feliz de lograr una victoria aquí para ellos también. ¡Qué manera de rematar el año!"

Alex Palou (Chip Ganassi Racing Honda), CAMPEÓN DE LA SERIE NTT INDYCAR 2021, su primer campeonato Indy Car y el 18.o para un piloto impulsado por Honda. El título de Palou llega 25 años después de que Jimmy Vasser ganara el primer título de pilotos Indy Car de Honda, también con un cuarto puesto, en Laguna Seca en 1996: "Oh Dios mío, qué carrera la de hoy, y qué año este. Este equipo es asombroso. No sé qué más decir. Estoy muy orgulloso de formar parte de Chip Ganassi Racing, Honda y todos nuestros socios. Sí, estoy superfeliz. No puedo agradecer lo suficiente a todos los que hicieron esto posible, a Chip Ganassi [dueño del equipo] especialmente. Para mí, este es un sueño cumplido. ¡Ahora, vamos por otro!"

David Salters (presidente de Honda Performance Development) acerca de haber ganado los Campeonatos de Fabricantes y Pilotos de INDYCAR 2021: "Parafraseando las letras icónicas de David Byrne and the Talking Heads:

Usted puede estar en un brillante HPD con 230 hombres y mujeres inteligentes de Honda que viven el sueño de Honda y Acura corriendo en los Estados Unidos.

Usted puede estar en un lugar asombroso del mundo llamado Santa Clarita, California, y Brownsburg, Indiana.

Usted puede estar trabajando para la compañía de carreras más fresca y divertida que es Honda.

Puede estar en un hermoso Gran Premio Acura de Long Beach, que es una hermosa casa, con una hermosa esposa.

Usted puede preguntarse '¿cómo llegamos hasta aquí?'

La respuesta es: la dedicación de los hombres y mujeres de HPD, que empiezan con una hoja de papel en blanco y diseñan trenes de potencia y chasis, simulan, fabrican, ensamblan, desarrollan y prueban, desarrollan simulaciones y simuladores de aerodinámica y dinámica de vehículos, hardware eléctrico, software y sistemas de control, utilizan análisis de datos avanzados y desarrollan y analizan materiales avanzados.

Equipo HPD, los felicitamos por los cuatro títulos de fabricantes consecutivos de la Indy Car; a Helio Castroneves por su cuarta victoria en la Indy 500; y a Alex Palou, le celebramos su primer Campeonato de Pilotos de la Indy Car.

Muchas gracias a nuestros brillantes equipos de carreras Honda.

Esto es algo único en la vida".

Datos rápidos

Tanto Herta como Honda Performance Development llaman al suburbio norteño de Los Ángeles de Santa Clarita "su casa", y al Gran Premio Acura de Long Beach como su carrera en la casa.

"su casa", y al Gran Premio Acura de como su carrera en la casa. Esta es la 10. a victoria INDYCAR en 16 carreras para Honda esta temporada.

victoria INDYCAR en 16 carreras para Honda esta temporada. Palou es el 10.o piloto de Honda diferente en ganar un título de la Indy Car, y el campeonato es el 18.o de Honda desde que la compañía ingresó a la competencia Indy Car en 1995. Entre los ganadores de títulos se encuentran Jimmy Vasser (1996), Alex Zanardi (1997-1998), Juan Pablo Montoya (1999), Gil de Ferran (2000-2001), Tony Kanaan (2004), Dan Wheldon (2005), Sam Hornish Jr. (2006), Dario Franchitti (2007, 2009-11) y Scott Dixon (2008, 2013, 2018, 2020)

A continuación

La carrera de hoy concluye el campeonato de la SERIE NTT INDYCAR 2021 ganado por Honda. La temporada 2022 comienza el 27 de febrero, regresando a la costa del golfo de Florida para el Gran Premio Firestone de St. Petersburg.

