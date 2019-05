Pamplona Capital Benoemt Olaf Tensen als Landelijk Partner voor de Benelux

LONDEN en NEW YORK, 13 mei 2019 PRNewswire/ -- Pamplona Capital Management ("Pamplona") is verheugd om de benoeming van Olaf Tensen te kunnen aankondigen voor de recentelijk gecreëerde functie als Landelijk Partner voor de Benelux. In deze nieuwe positie zal Olaf, samen met het Pamplona Capital team, nieuwe investeringsmogelijkheden en de daaropvolgende waardecreatie in Nederland, België en Luxemburg bevorderen.

Olaf was eerder Partner bij AAC Capital gedurende 16 jaren, en specialiseerde zich in middelmarkt overnames in de Benelux met een focus op groeiversnelling. Hij brengt een grote ervaring met zich mee in herkomst, marketing, transactie-uitvoering , waardecreatie en portfoliobeheer, en heeft in een groot aantal uiteenlopende bedrijven gewerkt, in de consument-, industrie- en dienstensector. Hij was lid van de beleggingscommissie van AAC en niet-uitvoerende bestuurder in meerdere portfoliobedrijven. Daarvoor heeft hij ook functies bekleed bij Arthur D. Little in strategieadvies en Accenture in operations management.

Olaf heeft een MSc in Aerospace Engineering van de universiteit van Delft in Nederland en een MBA van de INSEAD in Fontainebleau, Frankrijk.

In reactie op zijn benoeming, merken Martin Schwab en Bill Pruellage, Co-Managing Partners bij Pamplona, op dat: "Olaf veel lokale kennis en inzicht in de Benelux met zich meebrengt, naast een diepgaande sectorervaring. Zijn inzicht zal zeer waardevol zijn voor Pamplonna terwijl wij doorgaan met het uitbreiden van onze aanwezigheid in de regio en ons bedrijf in het algemeen."

Olaf Tensen voegt toe: "Ik ben blij om met Pamplona samen te werken, wat een bedrijf is met een bewezen prestatie in het ondersteunen van beheerteams en de creatie van vermogenswaarde. Ik kijk er naar uit om mijn ervaring te kunnen gebruiken om de uitdagende mogelijkheden op de Benelux-markt te gaan ontdekken."

Pamplona investeert momenteel in zijn vijfde private-equityfonds, Pamplona Capital Partners V, L.P., een $3.2 miljard beleggingsinstrument opgesteld in 2017.

Over Pamplona Capital Management:

Pamplona Capital Management is een gespecialiseerde investeringsbeheerder opgericht in 2005 welke een alternatief investeringsplatform levert van private equity tot andere gediversifieerde strategieën. Pamplona beheert met kantoren in New York, Londen, Madrid, Boston en Malta meer dan $12 miljard activa voor diverse klanten waaronder publieke pensioenfondsen, internationale vermogensbeheerders, multinationale ondernemingen, familiekantoren, en fondsen van hedgefondsen. Pamplona investeert lange-termijn kapitaal over de kapitaalstructuur van zijn portfoliobedrijven zowel in publieke als in privé marktsituaties.

