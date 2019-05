Pamplona Capital nomme Olaf Tensen au poste d'associé pour les pays du Benelux

LONDRES et NEW YORK, 13 mai 2019 /PRNewswire/ -- Pamplona Capital Management (« Pamplona ») a le plaisir d'annoncer la nomination d'Olaf Tensen au poste nouvellement créé d'associé pour les pays du Benelux. Dans l'exercice de ce nouveau poste, Olaf génèrera, avec l'équipe de Pamplona Capital, de nouvelles possibilités d'investissement et de création de valeur qui en découle, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

Olaf a précédemment été associé chez AAC Capital pendant 16 ans, où il était spécialisé dans les rachats d'entreprises de taille moyenne au Benelux, en mettant l'accent sur l'accélération de la croissance. Fort d'une vaste expérience dans les montages financiers, le marketing, l'exécution des transactions, la création de valeur et la gestion de portefeuille, il a travaillé dans une large gamme d'entreprises des secteurs de la consommation, de l'industrie et des services. Il a été membre du comité d'investissement d'AAC et administrateur non exécutif du conseil d'administration de nombreuses sociétés de portefeuille. Avant cela, il a également occupé des postes chez Arthur D. Little dans le conseil en stratégie et chez Accenture dans la gestion des transactions.

Olaf est titulaire d'une maîtrise ès sciences en ingénierie aérospatiale de l'université de Delft aux Pays-Bas et d'un MBA de l'INSEAD à Fontainebleau, France.

S'exprimant sur cette nomination, Martin Schwab et Bill Pruellage, tous deux associés directeurs chez Pamplona, ont déclaré : « Olaf apporte des connaissances et une expertise approfondies de la région du Benelux, ainsi que sa grande expérience du secteur. Sa vision sera un atout inestimable pour Pamplona tandis que nous continuerons à élargir notre présence dans la région et nos activités en général ».

Olaf Tensen a ajouté : « Je suis ravi de faire équipe avec Pamplona, qui a réalisé une trajectoire avérée dans le soutien aux équipes de direction et la création de valeur des actifs. J'ai hâte de mettre mon expérience à profit pour étudier les opportunités passionnantes qu'offre le marché du Benelux ».

Pamplona gère actuellement son cinquième fonds d'investissement privé, Pamplona Capital Partners V, L.P., un véhicule de placement de 3,2 milliards de dollars qui a été levé en 2017.

À propos de Pamplona Capital Management :

Pamplona Capital Management est un gestionnaire de placements spécialisés, fondé en 2005, qui offre une plate-forme de placements non traditionnels par le biais de stratégies de capital privé et autres stratégies diversifiées. Disposant de bureaux à New York, Londres, Madrid, Boston et Malte, Pamplona gère plus de 12 milliards de dollars d'actifs pour une large gamme de clients, notamment des fonds de retraite publics, des gestionnaires de fortune internationaux, des multinationales, des bureaux de gestion de patrimoine et des capitaux de fonds spéculatifs. Pamplona investit du capital à long terme à travers la structure du capital de ses sociétés de portefeuille, dans des schémas de marchés publics et privés.

SOURCE Pamplona Capital Management