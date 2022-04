PAN AM ACADEMY AMPLÍA SU OFERTA DE FORMACIÓN EN AVIACIÓN MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA ENTRENAMIENTO DE VUELO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

"El futuro de la aviación se apoya en soluciones de actualización y formación constantes. En Pan Am Flight Academy nos enfocamos en ofrecer los equipos y currículos de entrenamiento más eficientes y diversos para nuestros clientes", comentó Jeff Portanova, presidente de Pan Am Flight Academy.

Estos dispositivos se destacan por su capacidad para difuminar las líneas entre la formación teórica y la práctica. Cada uno de estos dispositivos será utilizado por nuestros estudiantes, así como por muchas de nuestras aerolíneas clientes, antes de ingresar al simulador de vuelo completo. Estos dispositivos para entrenamiento de vuelo reducirán la necesidad de tiempo en el simulador, por lo que decrecerá la demanda del simulador y los costos generales de formación.

Asimismo, Pan Am anunció el último simulador de vuelo completo de nivel D del Boeing B767, el cual está totalmente equipado con la última cabina IS&S y sistemas visuales RSI, además de la recuperación de control (UPRT Dir 2) se ha calificado y está listo para el entrenamiento.

Pan Am Flight Academy está ampliando actualmente sus operaciones en Miami, Florida, mediante inversiones en una nueva instalación de 67,000 pies cuadrados que albergará varios simuladores de vuelo completos, incluidos los de Airbus 320, Boeing B737-NG y Boeing 777, así como otros aún por anunciar.

Las nuevas adquisiciones de Pan Am Flight Academy están totalmente operativas y listas para apoyar la formación.

Acerca de Pan Am Flight Academy

Pan Am Flight Academy es líder en formación para la aviación comercial y cuenta con más experiencia, tipos de flotas de simuladores y número de programas para la industria del servicio de aviación que cualquier otra organización de formación. Siendo la única división que sobrevive de la Pan American World Airways original, el legado de instrucción de Pan Am Flight Academy se remonta a los primeros días de entrenamiento de vuelo de las aerolíneas. En 1980, Pan American World Airways abrió su academia de vuelo en Miami, Florida, que sigue siendo su base de operaciones. Para obtener más información, visite www.panamacademy.com

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1800959/i_R696jmM_X5_retoque.jpg

FUENTE Pan Am Flight Academy

SOURCE Pan Am Flight Academy