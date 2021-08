Pan Am anuncia la adquisición de un simulador de vuelo completo B757-200 y un dispositivo de entrenamiento de vuelo 757

MIAMI, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pan Am Flight Academy anunció su adquisición de un simulador de vuelo completo Boeing 757-200. Este simulador de nivel D, junto con un dispositivo de formación de vuelo (FTD) de nivel 5, se está trasladando en estos momentos desde Dallas-Fort Worth, Texas, a la sede central de Pan Am en Miami, Florida, y está previsto que esté disponible para el uso práctico el 1 de noviembre de 2021.

El simulador de vuelo completo de nivel D y el FTD de nivel 5 vienen completamente equipados con la cabina de mando IS&S más reciente. Ambas máquinas incluyen modelos de motor Rolls Royce RB211, GPS y capacidades SMGCS. El simulador de nivel D además permite ejecutar maniobras de recuperación de control ante emergencias (UPRT Dir 2).

"La incorporación de este dispositivo de entrenamiento y simulación de vuelo es una continuación de nuestro plan de inversión estratégica en respuesta al aumento de la demanda de capacitación que existe en nuestra industria", comentó Jeff Portanova, presidente de Pan Am Flight Academy. "En Pan Am, estamos comprometidos a ofrecer las tecnologías más avanzadas a nuestros clientes".

Con la incorporación de este simulador de nivel D y el FTD de nivel 5, Pan Am ofrecerá capacitación en B757 y complementará a los cuatro (4) simuladores de vuelo completo Boeing 767 en servicio en sus instalaciones de formación de vuelo en Miami, Florida. Pan Am Flight Academy se asocia con aerolíneas y profesionales de la aviación a nivel mundial para ofrecer la mejor calidad en formación aeronáutica.

Pan Am Flight Academy es líder en capacitación de aviación comercial y cuenta con mayor experiencia, más tipos de flotas de simuladores y un mayor número de programas para la industria del servicio de aviación que cualquier otra organización de capacitaciones. Como la única división que queda de la Pan American World Airways original, Pan Am Flight Academy ostenta un legado de instrucción que se remonta hasta los primeros días de entrenamiento de vuelo de las aerolíneas. En 1980, Pan Am American World Airways abrió su academia de vuelo en Miami, Florida, que sigue siendo la base de operaciones.

