潘多拉携手Ashley Graham和Rosario Dawson推广实验室制造钻石

潘多拉携手Ashley Graham和Rosario Dawson，在美国和加拿大发布并推广实验室制造的钻石，普及钻石消费

潘多拉实验室制造的钻石适合所有人日常佩戴。

巴尔的摩2022年8月26日 /美通社/ -- 全球最大的珠宝品牌潘多拉（Pandora）今天宣布，潘多拉制造的钻石已在美国和加拿大上市。这一新产品系列使用在美国培育的实验室制造钻石，采用100%的回收白银和黄金制成，将设计和可持续性融为一体，让更多的人能够佩戴象征奢华的钻石珠宝。

相较于等待传统礼物时刻或者让别人为自己购买钻石，潘多拉鼓励女性庆祝自己作为现代女性取得的里程碑：如获得硕士学位、在工作中获得晋升或者搬到一个新城市。

这次系列推广由著名艺术家、摄影师和导演Cass Bird拍摄，由时尚行业达人Camilla Nickerson精心打造，邀请了超模和企业家Ashley Graham以及女演员Rosario Dawson，她们都是各自领域的先驱，也是自我赋能的倡导者。

Rosario Dawson表示："我很高兴能参与这项活动。这说明众多品牌可以通过科技和对我们自然世界的了解，创造出美丽而又出色的产品，这非常具有影响力。"

Ashley Graham表示："作为女性，庆祝自己的每一个里程碑对我来说非常重要。在我的整个职业生涯中，以及在有了自己的孩子之后，我更加认识到抓住每次机会来庆祝自己的成就和关爱自己非常重要。"

每件潘多拉钻石作品都采用VS+净度的单体实验室制造钻石，重量在0.15克拉至1.0克拉之间，并采用纯银、实心14K黄金或实心14K白金手工镶嵌而成。 这个为数33件的产品系列价格为300-1950美元，可在美国的248家潘多拉店铺、加拿大的21家潘多拉店铺以及pandora.net网站购买。

实验室制造钻石与开采钻石完全一样，区别在于是由实验室培育而成，而不是从矿藏中开采而来。两种钻石具有相同的光学、化学、热学和物理学特性，同样按照被称为4C（切割、颜色、净度和克拉）的标准进行分级。为了减少气候影响，潘多拉的实验室制造钻石使用100%的可再生能源进行培育、切割和抛光。该系列也是潘多拉的一个里程碑：首个使用100%回收白银和黄金手工制作的产品系列。该公司承诺到2025年全部使用回收白银和黄金来加工所有珠宝。

关于潘多拉

潘多拉（Pandora）是全球最大的珠宝品牌。公司以经济实惠的价格设计、制造和销售使用高品质原料手工制作的珠宝产品。潘多拉珠宝通过6800个销售点行销100多个国家，其中包括2600多家概念商店。

潘多拉总部位于丹麦哥本哈根，在全球拥有27000名员工，在泰国的两个经过LEED认证的工厂进行珠宝加工。潘多拉致力于在可持续发展方面发挥领导作用，到2025年将在珠宝中完全使用可回收白银和黄金，到2030年将其整个价值链的温室气体排放量减少一半。潘多拉在纳斯达克哥本哈根证券交易所上市，2021年的销售额为234亿丹麦克朗（31亿欧元）。

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