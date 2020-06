Panacea Biotec e Refana anunciam colaboração histórica para vacina contra a COVID-19

NOVA DÉLHI, 11 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Panacea Biotec está promovendo sua resposta para lidar com os desafios sem precedentes da COVID-19, ao colaborar com a Refana Inc. USA para disponibilizar uma vacina contra a COVID-19, amplamente acessível em todo o mundo, de uma maneira equitativa, através de uma empresa joint venture que terá sede na Irlanda.

A colaboração visa levar aos pacientes uma vacina baseada em vírus totalmente inativado contra a COVID-19. Nessa colaboração, a Panacea Biotec será responsável pelo desenvolvimento do produto e fabricação comercial, com a joint venture se encarregando do desenvolvimento clínico e aprovações regulamentares em todo o mundo. A Panacea e a Refana irão se encarregar das vendas e distribuição da vacina em seus respectivos territórios.

O diretor de Administração da Panacea Biotec, Dr. Rajesh Jain, disse: "O mundo precisa de uma vacina segura, eficaz e escalável, produzida em uma fábrica em conformidade com a cGMP, que tenha capacidade e recursos consideráveis para atender a demanda global. Nossa colaboração com a Refana objetiva fabricar mais de 500 milhões de doses de nossa candidata à vacina contra a COVID-19, com mais de 40 milhões de doses devendo estar disponíveis para distribuição no início do próximo ano. Vacinas virais totalmente inativadas têm uma probabilidade maior de serem seguras e eficazes, devido a sua longa história e melhor entendimento de seu mecanismo de ação, que foi elucidado durante muitas décadas. Essa vacina tem o potencial de se tornar a vacina preferencial no combate global à COVID-19. Acreditamos e esperamos que nossa vacina irá habilitar o mundo a voltar ao trabalho sem medo, tão logo quanto possível".

O Dr. Phillip Schwartz declarou: "A Refana e sua rede internacional de pesquisadores e profissionais científicos estão dedicados a encontrar soluções práticas para problemas médicos globais complexos e urgentes. Somos gratos pelas contribuições que recebemos de dúzias de cientistas-médicos e epidemiologistas de vários países, nessa colaboração mundial sem precedentes para extinguir a COVID-19. Nossa parceria com a Panacea Biotec concretiza esse sonho de uma forma prática, com a capacidade de fabricar 500 milhões de vacinas contra a COVID-19 em 12 meses. Utilizando modelos comprovados de patogênese viral e realização paralela de múltiplos estudos pré-clínicos e clínicos, a Refana acredita que pode acelerar significativamente o desenvolvimento da vacina e o processo de aprovação de seu método comprovado e genuíno para a vacina viral totalmente inativada. Estamos muito estimulados por poder combinar esse método com os recursos de tecnologia, desenvolvimento e produção de classe mundial da Panacea Biotec".

Sobre a Panacea Biotec

A Panacea Biotec é um grupo de biotecnologia voltado para a inovação, que se foca na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos controlados. Suas fábricas são pré-qualificadas pela OMS (WHO Prequalified), aprovadas pela FDA dos EUA e estão em conformidade com a cGMP. A empresa também está empreendendo o desenvolvimento de uma nova vacina tetravalente contra a dengue e uma vacina pneumocócica conjugada, entre outros programas diferenciados de desenvolvimento de medicamentos.

Em abril de 2019, o India Resurgence Fund (IndiaRF), uma proeminente plataforma de investimentos focados na Índia, promovido pela Piramal Enterprises Limited e Bain Capital Credit, anunciou um investimento de até INR 992 crores / US$ 144 milhões na Panacea Biotec.

Para obter mais informações, visite: www.panaceabiotec.com

Sobre a Refana

O Dr. Schwartz é o diretor-científico e consultor-médico da Refana Inc. e fundador e presidente da EnteraBio, listada na NASDAQ. A Refana Inc. é uma empresa privada, registrada nos Estados Unidos, que se dedica a encontrar soluções práticas e inovadoras para os problemas médicos do mundo. Por utilizar um sistema de fonte aberta, altamente colaborativo, de pesquisa e desenvolvimento, a Refana tem sido capaz de atrair líderes mundiais em seus respectivos campos científicos e médicos para trabalhar nesses problemas. Através desse modelo, a Refana espera acelerar muito o processo de desenvolvimento da vacina para a Covid-19 e ajudar a proteger a saúde do mundo, bem como a economia e a estabilidade das nações em risco.

