Panacea Biotec y Refana anuncian colaboración histórica para la vacuna contra el COVID-19

NUEVA DELHI, 11 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Panacea Biotec avanza en su respuesta para abordar los desafíos sin precedentes del COVID-19 al forjar una colaboración con Refana Inc. USA para que la vacuna contra el COVID-19 esté disponible en todo el mundo de manera equitativa a través de una empresa conjunta que tendrá sede en Irlanda.

La colaboración apunta a llevar a los pacientes una vacuna contra el COVID-19 a partir del virus entero inactivado. En el marco de esta colaboración, Panacea Biotec será responsable del desarrollo del producto y su elaboración comercial, mientras que la empresa conjunta se hará cargo del desarrollo clínico y la presentación de los expedientes de registro en todo el mundo. Tanto Panacea como Refana participarán en la venta y la distribución de la vacuna en sus respectivos territorios.

El Dr. Rajesh Jain, director gerente de Panacea Biotec, señaló: "El mundo necesita una vacuna que sea segura, eficaz y escalable en un planta de elaboración que cumpla con las buenas prácticas de manufactura actuales y tenga recursos considerables y la capacidad de satisfacer la demanda mundial. Nuestra colaboración con Refana apunta a elaborar más de 500 millones de dosis de nuestra vacuna experimental contra el COVID-19, y se espera que habrá más de 40 millones de dosis disponibles para su entrega a comienzos del año que viene. Las vacunas elaboradas a partir de virus enteros inactivados tienen una mayor probabilidad de ser seguras y eficaces, dado que se usan hace mucho tiempo y se comprende mejor su mecanismo de acción, que se ha ido dilucidando a lo largo de muchas décadas. Esta vacuna tiene el potencial de convertirse en la vacuna elegida para la lucha mundial contra el COVID-19. Creemos y esperamos que nuestra vacuna permita que el mundo vuelva a la actividad sin miedo lo antes posible".

El Dr. Phillip Schwartz afirmó: "Refana y su red internacional de investigadores científicos y médicos se dedican a buscar soluciones prácticas a los problemas médicos mundiales complejos y urgentes. Agradecemos los aportes que recibimos de decenas de científicos médicos y epidemiólogos en más de una docena de países en esta colaboración mundial sin precedentes para poner fin al COVID-19. Nuestra asociación con Panacea Biotec materializa este sueño con la capacidad de elaborar 500 millones de vacunas contra el COVID-19 en 12 meses. Con modelos comprobados de patogenia vírica y la realización en paralelo de múltiples estudios preclínicos y clínicos, Refana cree que puede acelerar considerablemente la obtención de una vacuna y el proceso de aprobación para su enfoque comprobado y veraz para una vacuna hecha a partir del virus entero inactivado. Nos llena de entusiasmo combinar este enfoque con la tecnología de clase mundial y las capacidades de desarrollo y producción de Panacea Biotec".

Acerca de Panacea Biotec

Panacea Biotec es un grupo de biotecnología innovador centrado en el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de medicamentos recetados. Sus instalaciones cuentan con la precalificación de la OMS y con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y cumplen con las buenas prácticas de manufactura actuales. La empresa también puso en marca el desarrollo de una nueva vacuna tetravalente contra el dengue y una vacuna antineumocócica conjugada, entre otros programas de desarrollo de fármacos diferenciados.

En abril de 2019, India Resurgence Fund (IndiaRF), una destacada plataforma de inversión con enfoque en La India, promocionada por Piramal Enterprises Limited y Bain Capital Credit, anunció una inversión de hasta INR 992 millones / US$ 144 millones en Panacea Biotec.

Para más información visite: www.panaceabiotec.com.

Acerca de Refana

El Dr. Schwartz es el director científico y asesor médico de Refana Inc., además del fundador y presidente de EnteraBio, que cotiza en NASDAQ. Refana Inc. es una corporación privada registrada en Estados Unidos que se dedica a la búsqueda de soluciones prácticas e innovadoras para los problemas médicos mundiales. Al utilizar un sistema de investigación y desarrollo de fuente abierta muy colaborativo, Refana ha logrado atraer a los líderes mundiales de sus respectivos campos científicos y médicos para trabajar en la resolución de estos problemas. Por medio de este modelo, Refana espera acelerar en gran medida el proceso de desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 y ayudar a proteger no solo la salud del mundo, sino también las economías y la estabilidad de las naciones en riesgo.

Para más información sobre Refana y este anuncio, comuníquese con Debbie Fuller por teléfono al +44-7494-636015 o por correo electrónico a [email protected] y [email protected].

