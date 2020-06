Panacea Biotec y Refana anuncian una colaboración destacada para la vacuna del COVID-19

- La colaboración permitirá llevar a cabo un desarrollo mundial, fabricación y distribución del candidato de la vacuna del COVID-19

NUEVA DELHI, 10 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Panacea Biotec está avanzando su respuesta para hacer frente a los retos sin precedentes del COVID-19 por medio de la colaboración con Refana Inc. USA para crear una vacuna contra el COVID-19 ampliamente accesible en todo el mundo de forma equitativa por medio de una compañía de sociedad mixta con sede en Irlanda.

La colaboración busca proporcionar a los pacientes una vacuna inactivada basada en el virus para el COVID-19. A través de esta colaboración, Panacea Biotec será responsable de la fabricación comercial y desarrollo de productos, con la sociedad mixta llevando a cabo el desarrollo clínico y envíos normativos en todo el mundo. Tanto Panacea como Refana llevarán a cabo las ventas y distribución de la vacuna en sus territorios respectivos.

El doctor Rajesh Jain, director administrativo de Panacea Biotec, explicó: "El mundo necesita de una vacuna que sea segura, efectiva y escalar en unas instalaciones de fabricación compatibles cGMP con capacidad cuantiosa y capacidad para hacer frente a la demanda mundial. Nuestra colaboración con Refana busca llevar a cabo la fabricación de más de 500 millones de dosis de nuestra vacuna candidato del COVID-19, con más de 40 millones de dosis esperadas para estar disponibles de cara a su despliegue a principios del año que viene. Las vacunas víricas inactivadas completas disponen de una probabilidad mayor de ser seguras y eficaces, teniendo en cuenta su largo historial y conocimiento mejor de sus mecanismos de acción, que se han esclarecido durante muchas décadas. Esta vacuna presenta un potencial destacado para convertirse en la Vacuna de Elección para la lucha mundial contra el COVID-19. Creemos y esperamos que nuestra vacuna permita al mundo volver al mundo sin miedo y lo antes posible".

El doctor Phillip Schwartz indicó: "Refana y su red internacional de investigadores científicos y profesionales se dedican a encontrar soluciones prácticas para afrontar los problemas médicos mundiales complejos y urgentes. Estamos muy agradecidos por la entrega presentada de docenas de médicos científicos y epidemiólogos en más de una docena de países dentro de esta colaboración mundial sin precedentes para terminar con el COVID-19. Nuestra asociación con Panacea Biotec lleva este sueño hacia una realización práctica con capacidad de fabricar 500 millones de vacunas para el COVID-19 en un plazo de 12 meses. Utilizando modelos demostrados de patogénesis viral y llevando a cabo de forma paralela múltiples ensayos de tipo pre-clínicos y clínicos, Refana cree que puede acelerar de forma importante el desarrollo de la vacuna y el proceso de aprobación para su aproximación de vacuna vírica inactivada completa probada y auténtica. Estamos muy emocionados de poder combinar esta aproximación con la tecnología, desarrollo y capacidades de producción de nivel mundial de Panacea Biotec".

Acerca de Panacea Biotec

Panacea Biotec es un grupo de biotecnología innovador centrado en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos por prescripción. Sus instalaciones son WHO Prequalified, cuentan con la aprobación de la FDA de Estados Unidos y son compatibles cGMP. Está llevando a cabo además el desarrollo de una nueva Tetravalent Dengue Vaccine, la vacuna Pneumococcal Conjugate entre otros programas de desarrollo de fármacos diferenciados.

En abril de 2019, India Resurgence Fund (IndiaRF), una plataforma de inversión destacada con sede en La India, promocionada por medio de Piramal Enterprises Limited y Bain Capital Credit, anunció una inversión de hasta INR 992 Crores / 144 millones de dólares estadounidenses en Panacea Biotec.

Si desea más información visite la página web: www.panaceabiotec.com

Acerca de Refana

El doctor Schwartz es el responsable científico y asesor médico de Refana Inc., además del fundador y director general de EnteraBio, que cotiza en NASDAQ. Refana Inc. es una corporación privada registrada en Estados Unidos dedicada a financiar soluciones prácticas e innovadoras para los problemas médicos mundiales. Al utilizar un sistema de fuente abierta práctico e innovador dedicado a la investigación y desarrollo, Refana ha logrado atraer a los líderes mundiales de sus campos respectivos científicos y médicos acerca de estos problemas. Por medio de este modelo, Refana espera acelerar en gran medida los procesos de desarrollo de vacuna para el Covid-19 y ayudar a proteger no solo la salud del mundo, sino también las economías y estabilidad de las naciones en riesgo.

Si desea más información relacionada con Refana y este anuncio, contacte con Debbie Fuller, teléfono: +44-7494-636015

Para más información:

Para inversores: Para medios: Devender Gupta Responsable de finanzas y responsable de la tecnología de información Teléfono: + 91-11-41679000 Ext. 1225, 41578011 (directo) E-mail: [email protected] P.D. Karan

Vicepresidente de comunicaciones empresariales y desarrollo empresarial

Teléfono: + 91-11-4167900 Ext.1406

41578080 (directo)

E-mail: [email protected]

